A股加倍入摩 中港股指尾市齊V彈 大摩半月兩度唱淡 降恒指目標近一成

明報記者 廖毅然

大摩指出，由於中美貿易關係緊張導致短期風險增加，建議減持中國及香港股票，並把明年6月的恒指目標價調低9%至28,000點，國指目標價調低8.4%至10,720點，MSCI中國指數的目標價亦調低13.6%至76點。這是大摩在半個月內第二度調低恒指目標價，上一次由31,900點減至30,800點。

港股明年6月看28000點

恒指昨日收報27,390點，升102點，國指升13點至10,416點，主板成交因MSCI換馬而急增至1265億元。騰訊（0700）終止8連跌，昨升0.6%至325.6元，友邦（1299）升2.3%，平保（2318）升1.5%。

騰訊終止8連跌 友邦平保揚

昨日收市後，A股在MSCI新興市場指數的納入因子將提升一倍至10%。外資作出部署，上證綜指、滬深300指數、深成指及深圳創業板均在昨日午後最多升逾1%，又在尾市一度倒跌，收市再突然彈升，升幅介乎0.6%至0.9%，當中上證綜指升0.61%至2909點（圖1）。滬深兩市成交增至近5000億元人民幣。

外資有買有賣，尾市滬深股通的每日額度曾最多用了117.9億元人民幣，但實際淨買入成交額沒有激增，收市時淨買入55.67億元人民幣，終止連續8日淨流出，亦是兩個月以來淨買入最多。有基金經理認為，可能是由於MSCI換馬，被動資金在昨日尾市大手開出買單以競價，佔用了不少額度，以防最終未能買入，當確定能成交後，便把部分買單撤回，因此造成每日額度曾用上逾百億元的現象。

滬深股通單日淨流入56億

招銀國際策略師蘇沛豐認為，也有可能是主動式基金趁被動資金買入時沽貨，因為前者或已在較早前已作出部署，在昨日尾市「食糊」。據聯交所資源，儘管昨日A股加倍入摩，但一直最受外資歡迎的貴州茅台及美的集團，昨日均錄得淨流出。