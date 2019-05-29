萬洲國際：採措施應對非洲豬瘟

美國歐洲地區可增出口

集團昨日股價收市升2.47%，報7.45元。萬隆解釋，非洲豬瘟對集團位於中國的業務，即「雙匯」品牌稍有影響，不過就有利美國及歐洲業務，因上述地區可以擴大出口，強調萬洲作為全球公司，未來會採取積極措施，確保集團不受非洲豬瘟影響，並爭取更好的出口經濟效益。

有生豬儲備 緩肉價上升影響

萬洲首席財務官郭麗軍於股東會表示，去年受中美貿易戰及非洲豬瘟影響，令盈利受壓，不過公司在價格每公斤10元人民幣或以下的生豬有所儲備，原材料價格相對較低，預計未來可降低非洲豬瘟爆發，造成生豬價格上升的影響。他又稱，萬洲今年有提高產品價格，部分成本會轉嫁至消費者，以及調整產品結構，以降低相關影響。

另外，萬洲昨日公布，完成收購波蘭生豬加工設施Pini Polonia的66.5%股權。集團指出，收購與其戰略發展計劃一致，可加強萬洲在在低生產成本地區的垂直整合供應鏈，並增加高品質肉製品的產量，預計有助集團波蘭業務於歐洲及全球市場更有競爭力。