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李嘉誠又被指跑了 長實：內地投資龐大

【明報專訊】早前才被沽空機構GMT狙擊的長和系，昨日又被內地自媒體「老調重彈」，指長實（1113）「在中國通過囤地賺錢，蛀蝕中方經濟根基」。長和（0001）就該文章回應指出，集團在中國投資規模龐大，強調業務發展多元化，涵蓋地產、能源、港口、零售、電廠及基建等多個範疇。本報翻查資料顯示，該自媒體不少內容來自一家內媒的報道，且僅截取了有關囤地炒地的部分內容。

內容截自內媒囤地炒地部分

內地自媒體《德林社》昨日發表文章〈李嘉誠真跑了〉，指摘李嘉誠4年沒在內地買地，反而一直拋售中港物業，6年間套現逾1700億元（人民幣．下同），並將中國的資金抽調到其他國家，重點尤其是歐洲，又指控長實通過潛規則賺取千億元，套路就是囤地炒地。

文章稱，長實在全國將近30個項目中只完成10個左右，其他項目開發緩慢，例如1993年在北京拿的地皮，2018年才完成開發；又例如2008年在重慶花20億元拿的地皮，去年以200億元價格兜售。最後文章直言，以李嘉誠為首的一批商人，享受改革開放紅利，卻在經濟轉型升級過程中瘋狂套現走人，不能讓用盡潛規則逐利的商人掏空商業信用，蛀蝕中國經濟根基。

針對文章內容，長和回應列舉多項內地投資數據佐證，包括現時於內地21個城市擁有56個寫字樓、住宅、商場及酒店等地產項目；赫斯基能源與中海油持有投資額400億元的天然氣田項目；屈臣氏在內地470個城市的逾3700家門店，投資額約60億元，其他還有公路、港口、發電等不同範疇的投資（見表1）。

是次文章難免令人聯想到2015年9月新華社旗下智庫機構「瞭望智庫」的「別讓李嘉誠跑了」，該文同樣批評長和系撤走中國資產。

長實加快內地零售佈局被忽略

《德林社》是內地財經作家李德林的清談節目，但翻查資料，今次有關李嘉誠的內容，不少來自內媒《長江商報》27日一篇〈長實集團5年拋售內地及香港資產套現1700億 李嘉誠龜速開發變相囤地獲利超千億〉的報道，但李德林只截取囤地炒地的部分內容，就報道提到去年長實內地銷售物業收入佔銷售物業總收入逾60%，仍然佔重要地位，以及長實減少對內地房地產投資的同時，加快內地零售業佈局的論點，均完全被省略掉。

相關字詞﹕內地房地產 長實 自媒體 李嘉誠

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