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阿里巴巴擬下半年來港第二上市 集資近1600億 友邦後最大型新股

【明報專訊】阿里巴巴回港上市傳聞流傳多年，彭博社引述消息指出，阿里巴巴有意「回流」香港，最快今年下半年申請第二上市，預期集資達200億美元（約1560億港元）。據報，公司正與財務顧問就上市工作展開洽談，並指第二上市可令公司的融資渠道更多元化和提高流動性，計劃仍處初步階段，未有最終決定。阿里巴巴回應查詢時稱，不評論市場消息。

明報記者 陳惠恩

阿里巴巴曾於2013年想在香港上市，但因港交所（0388）當時不接納同股不同權架構，最終公司決定於2014年轉至美國紐約上市，其後股價表現不俗，截至昨日市值已逼近4000億美元（3.12萬億港元）；倘若阿里在港上市集資達1560億元，有機會成為自2010年上市集資達1590億元的友邦保險（1299）後，集資額最大的新股。

不過，阿里上市方式應該仍有變數，據《華爾街日報》引述消息人士指，阿里如在香港上市，會傾向發行新股，不過未清楚公司的集資目標，計劃亦隨時有變。值得注意的是，假設阿里巴巴真的在港發新股，就會變成雙重第一上市，需要同時遵守香港及美國的監管條例。

第二上市交投疏 雙重第一上市更有利

據港交所的指引信，境外上市公司如有意在港作第二上市，可按情况獲准以保密形式呈交資料存檔（confidential filing）。一般公司申請發新股上市，需遞交並在港交所網頁上載公司招股文件的申請版本，待通過上市聆訊後，則需上載「聆訊後資料集」。第二上市的公司則毋須上載申請版本，直接等待通過上市聆訊後才遞交「聆訊後資料集」。

香港一直都有機制容許公司在港第二上市，惟由於交投疏落，市面上僅餘4家第二上市公司，包括Uniqlo母企迅銷（6288）及宏利金融（0945）。港交所去年推出的上市新規亦有對此方面有所着墨，不過據了解，一直有企業向交易所詢問第二上市事宜，惟其後發現來港雙重第一上市或分拆業務或對公司發展更為有利，故一直都未再見有公司申請第二上市。

彭博：或與中美關係緊張有關

近年在港交所積極開放下，不少新經濟企業來港上市，惟股價表現普遍欠佳，其中小米（1810）及美團（3690）兩隻同股不同權股更分別「潛水」四成及一成（見表）。此外，彭博社引述分析員表示，今次阿里回港上市決定或與政治因素有關，其次則是香港市場可能給予較高估值。報道指出，隨着中美關係日漸緊張，阿里巴巴在港上市不僅可為公司集資，同時有助公司與內地拉近關係。惟有接近阿里消息表示，阿里一直強調「不排除選擇在其他市場上市」，並指假設在香港上市，亦是「非常嚴肅的商業決定」，以符合公司多元融資、增加流動性的目標，與中美貿易關係並不相關。

相關字詞﹕上市聆訊 招股書 同股不同權 上市 阿里巴巴 港交所

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