兩子稱多錦囊傍身 「大家不用擔心」

李家傑在股東會及記者會均強調，兩兄弟已加入公司多年，「全公司的架構到運作都好熟悉」。李家誠則分享父親教他們做生意要「四両撥千斤」，而做生意和做慈善亦要抱「以小博大」的態度去做。

重臣林高演：四叔仍留執董 指導要事

據恒地年報，李家傑及李家誠現年分別55歲及47歲，李家傑1985年開始任公司執董，1993年出任副主席；年紀稍輕的李家誠則於1993年開始任恒地執董，並於2004年出任副主席。而集團老臣子、身兼副主席及執董的林高演亦為李氏兄弟護航，指四叔仍留任執董及會參與集團業務，指導重要事務。

市場普遍對四叔交棒反應不大，銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武認為四叔身體差了很多，不再擔任主席是合理之事，加上恒地有一班老臣子坐鎮，相信可以幫助四叔兩子接班，而且兩子亦各有分工，相信影響未必太大。

交銀國際房地產研究聯席董事謝騏聰認為，由於恒地在港擁有大量農地、舊樓等，近年亦收購包括啟德在內多幅地皮，相信3至5年內只跟隨舊有步伐亦已夠發展，而四叔個人魅力亦有別於另一地產富豪李嘉誠，加上四叔退休的消息已非短期公布，相信其退休對恒地影響不大。