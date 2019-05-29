四叔退休感言：香港是天堂 沒有擔憂 對樓市樂觀 籲勿漠視起落風險

近年較少露面甚至接受訪問的李兆基，在訪問中談及香港前景時表示，香港仍然具有良好的營商環境，稅制簡單而稅率有吸引力，法制完善，人才集中，亦能保持國際金融中心的優勢，「香港目前已是天堂，我真的沒有什麼恐懼和擔心」。不過，他提醒「香港仍然要與時並進，吸引人才，以保持競爭力」，又稱香港不應只着眼與內地城市競爭，應想想一起合作的可能，一起發展。

「買樓不易」 籲政府照顧無力置業者

四叔稱，香港是福地，背靠內地，基本因素好，有利樓市發展，他對香港未來樓價比較樂觀，原因是目前利率長期偏低，加上華人喜歡自置居所，但是亦不能漠視樓市有上有落的風險。

四叔不諱言，在港買樓並不容易，因此他亦捐出一些土地和待重建的物業去興建青年旅舍及提供過渡房屋，長遠亦支持政府繼續推出更多土地建屋。在增加土地供應方面，他稱「當然快好過慢」，並認為對沒有能力負擔私樓的市民，政府應出手照顧。

讚兩子「家傑靈活家誠實幹」 分管中港

在兒子李家傑與李家誠接班話題上，李兆基形容「他們都做得好好，已做到100分，交棒給他倆很有信心」。他說兩子性格稍有不同，「家傑靈活，家誠實幹」，家傑主力負責內地業務，家誠主力負責香港，一直有很好的分工，近年所有重要決策他們都會參與，有商有量，一起做決定。這幾年他更已漸退居幕後，很多事情都由兩子負責。

對集團而言，由於香港和內地市場同樣重要，恒基未來會繼續在香港和內地尋求成長和更大的發展，正是這個原因，公司需要兩個主席，各司其職。有別於他早年獨自創業打拚，他說：「我的兩個兒子相當幸運，他們多年來有商有量，互相提點。」比起他當年一個人創辦和發展恒基，是容易得多。他說希望日後可有多點時間享家庭樂，同孫兒玩耍和繼續做慈善工作。

「我沒專長 專長就是工作」

四叔總結自己在商場多年時稱，「我一生實在很幸運，上天對我好好，讓我有機會發展我的事業，我沒有什麼專長，我的專長就是工作」，亦因為覺得上天對他很好，回此多做回饋社會及做慈善工作。他說，單在「溫暖工程百萬農民培訓」，已捐助超過4億元，培訓內地超過100萬農民和逾1萬名鄉村醫生。同時在慈善捐獻中，用於教育部分亦達數以十億元計。透過「香港培華教育基金會」培訓人才，亦做了37年。