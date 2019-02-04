天鑄車位再現600萬 半年兩易手炒高26%

綠悠軒車位192萬破頂

不過，上手業主持貨約三個月，雖帳面賺27萬元，但扣除入市的印花稅、經紀佣金等雜費後，料僅屬平手離場。據悉，現時屋苑車位市值租金約一萬元，即新買家租金回報約2厘。另外，美聯助理區域經理周志強表示，粉嶺綠悠軒L1層雙號車位，新近獲用家以192萬元承接，料創屋苑新高紀錄，而屋苑車位於上周才錄得一宗178.5萬元成交，即約一周已升約8%，原業主2015年以98萬元購入，帳面獲利約80.5萬元，升值約82%，而現時屋苑只餘下一個車位放售，叫價205萬元。

事實上，車位做價近月屢創新高，如屢誕下居屋王的旺角富榮花園，早前就有車位以224萬元成交，創全港居屋車位成交價新高。此外，天水圍嘉湖山莊亦有車位於本月以146.5萬元易手，創屋苑車位新高價紀錄。