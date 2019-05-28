尹柏權2.5億放售西洋菜南街舖

林子峰拆售裕輝中心 暫獲預留22伙

資深投資者林子峰持有的香港仔裕輝商業中心上周起拆售，中原（工商舖）工商部高級區域營業董事盧偉德表示，項目自上周四開放示範單位後，4日內已獲預留22個寫字樓單位及3個商舖，共涉資1.548億元。盧續稱，項目今日正式開售，尚餘51個寫字樓單位，意向呎價約11,250元起，入場費約360萬元起。

萬利豐中心全層半億易手

此外，土地註冊處資料顯示，中環萬利豐中心9樓全層，面積2368方呎，連租約於上月中以5000萬元易手，呎價約2.1萬元，新買家為旺鼎有限公司，其公司董事為裕泰興羅肇唐三子羅守耀及其妻鄧嘉玲。單位月租約9.7萬元，租期至2022年初，租金回報約2.3厘。