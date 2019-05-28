尹柏權2.5億放售西洋菜南街舖

【明報專訊】零售市况轉旺，有投資者放售零售核心區舖位。美聯旺舖高級營業董事許諾謙表示，旺角西洋菜南街4號昌記大廈地下D舖放售，商舖面積1050方呎，原業主意向價2.5億元，意向呎價約23.8萬元，將以交吉形式出售，商舖同時以月租58萬元放租。資料顯示，上述舖位的業主為資深投資者尹柏權，他於2008年以1.38億元購入，並於2011年以55萬元租予瑞士天梭表，2015年則以68萬元租予手袋店RABEANCO。
林子峰拆售裕輝中心 暫獲預留22伙
資深投資者林子峰持有的香港仔裕輝商業中心上周起拆售，中原（工商舖）工商部高級區域營業董事盧偉德表示，項目自上周四開放示範單位後，4日內已獲預留22個寫字樓單位及3個商舖，共涉資1.548億元。盧續稱，項目今日正式開售，尚餘51個寫字樓單位，意向呎價約11,250元起，入場費約360萬元起。
萬利豐中心全層半億易手
此外，土地註冊處資料顯示，中環萬利豐中心9樓全層，面積2368方呎，連租約於上月中以5000萬元易手，呎價約2.1萬元，新買家為旺鼎有限公司，其公司董事為裕泰興羅肇唐三子羅守耀及其妻鄧嘉玲。單位月租約9.7萬元，租期至2022年初，租金回報約2.3厘。