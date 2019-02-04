MOUNT NICHOLSON 15號屋售9.2億

【明報專訊】近日中美貿易戰戰雲密佈，整體新盤成交雖轉靜，惟昨日市場連錄3宗一手豪宅成交，單日吸金逾10億元，其中會德豐（0020）負責銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，以9.16億元售出15號洋房，以物業實用面積8674方呎計（連4352方呎花園和1178方呎天台），實呎10.56萬元。項目今年至今售出兩幢洋房、套現逾16億元。
明德山特色戶3700萬破頂
另新地（0016）旗下已屆現樓的西營盤明德山，以招標形式售出頂層32樓C室連天台特色戶，單位實用面積887方呎，成交價3700萬元，實呎41,714元，創項目成交價和呎價新高。新地表示，明德山所有標準單位已經售出，僅餘兩伙頂層單位待售。
本月新盤撻訂增至40宗
永泰（0369）牽頭沙田九肚澐灃，透過招標以7800萬元售出第2座5、6樓B室複式大戶，單位實用面積2172方呎、屬4房雙套房間隔，另連409方呎平台及791方呎天台，實呎35,912元。澐灃本月至今售出5伙分層戶和洋房，共套現逾2.9億元，上述單位為項目本月暫時最高成交金額的單一成交。
另一方面，新盤市場本月迄今累錄約40宗撻訂，比去年10月、近年市况最差時錄約35宗高出5宗；最新錄得撻訂的樓盤為億京旗下大埔白石角海日灣II，項目7座6樓實用面積1058方呎D室，原於本月18日以1484.3萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金、涉74萬元。另九建（0034）油塘海傲灣，原於本月19日以777萬元售出的第1A座28樓A室，實用面積301方呎，屬1房戶，買家撻訂料遭沒收5%訂金、涉39萬元。