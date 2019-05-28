經濟
四叔退休

香港地產

下一篇 上一篇

首5月累沽1230伙 達去年全年八成

【明報專訊】「四叔」李兆基領軍的恒地（0012），過往偏向採用惜售策略，但今年恒地和「四叔」個人均積極推盤，連環推出紅磡啟岸、長沙灣家壹、天后維峯‧浚匯3個全新市區樓盤，連同其他餘貨，估計恒地及「四叔」今年迄今已累售逾1230伙、套現總額達92億元，以去年全年售約1520伙、套現141億元計，今年首5個月銷量和套現額已分別等同去年全年的80%和65%。分析估計，中美貿易戰令樓市前景未明朗，恒地採取貨如輪轉策略、加速套現。

涉16盤 暫套現92億

本報統計，除了啟岸、家壹、維峯‧浚匯3個全新樓盤外，今年系內其餘13個樓盤也積極銷售餘貨，包括元朗尚悅‧嶺、西環翰林峰、鰂魚涌君豪峰、北角君譽峰、西營盤藝里坊‧1號、粉嶺高爾夫‧御苑等。

至於恒地今年至今銷情最標青的樓盤，為2月底以折實平均實呎19,977元首推111伙的啟岸，相關呎價較土瓜灣1月開盤的新地（0016）Downtown 38的首批折實平均實呎1.72萬元高逾15%，而折實價600萬元以下單位佔首批逾八成。啟岸3月初開售至今已累沽約424伙、估計套現約30億元。

樓市前景未明 加速售餘貨

可留意的是，港府開徵一手空置稅事在必行之際，恒地亦積極銷售旗下現樓餘貨，其中何文田加多利軒，4月底以1277.39萬元售出的30樓F室，屬實用面積390呎連337呎天台特色戶，實呎32,754元，相關成交價和呎價皆創項目新高。

事實上，恒地亦部署稍後以現樓形式推出兩個豪宅的餘貨，其中粉嶺高爾夫‧御苑25幢洋房從未在市場推售，實用面積介乎2601至3063方呎的洋房（花園面積970至2092方呎），當中8幢附私家泳池，估計將以招標形式發售。至於羅便臣道帝滙豪庭，是恒地繼干德道天匯後，於西半山另一重點豪宅，現有約68伙餘貨，稍後亦將現樓發售；項目標準戶實用面積1023至1735方呎，個別特色戶最大達4749方呎。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，恒地近期採用貨如輪轉的銷售策略，相信是有見中美貿易戰「打下停下」，屬影響經濟前景的最大陰霾，而樓市暫時未受明顯波及，因而積極去貨。此外，港府推出一手空置稅，也令恒地加快現樓餘貨的銷售。

[四叔退休]

相關字詞﹕高爾夫‧御苑 帝滙豪庭 維峯‧浚匯 四叔 家壹 啟岸

上 / 下一篇新聞

李兆基退任恒地主席 今向股東告別 掌舵期間股價升30倍 兩子接棒任聯席主席
李兆基退任恒地主席 今向股東告別 掌舵期間股價升30倍 兩子接棒任聯席主席
爭奪美麗華 擊退「超人」李嘉誠
爭奪美麗華 擊退「超人」李嘉誠
「三劍俠」成立新鴻基成佳話 後自行創立恒地
「三劍俠」成立新鴻基成佳話 後自行創立恒地
9年抱7孫 向員工派5300萬利市
9年抱7孫 向員工派5300萬利市
天晉3A期特色戶實呎破3萬 貴絕將軍澳二手
天晉3A期特色戶實呎破3萬 貴絕將軍澳二手
太興周四招股 純利率勝翠華 招股價2.8至3.8元 集資近10億
太興周四招股 純利率勝翠華 招股價2.8至3.8元 集資近10億
翠華上周盈警 股價插一成
翠華上周盈警 股價插一成
港股再跌65點 「沽浪」歷來最長
港股再跌65點 「沽浪」歷來最長
港出口貨值連跌6月 港府：短期前景不明朗
港出口貨值連跌6月 港府：短期前景不明朗
旗下網站涉黃勒令整改 閱文瀉7%見上市新低
旗下網站涉黃勒令整改 閱文瀉7%見上市新低
渣打：貿戰影響開始在亞洲債市出現
渣打：貿戰影響開始在亞洲債市出現
煤氣：上市公司董事需提高ESG認識 指港交所「不是多做報告就是推廣」
煤氣：上市公司董事需提高ESG認識 指港交所「不是多做報告就是推廣」
港鐵最熱中 兩年發6項綠債
港鐵最熱中 兩年發6項綠債
啟思幼稚園股東萊蒙 副主席受查
啟思幼稚園股東萊蒙 副主席受查
華興資本：港資本市場未了解生科公司
華興資本：港資本市場未了解生科公司
保薦中金再生失職 招商證券罰2700萬
保薦中金再生失職 招商證券罰2700萬
接除牌通知 三愛健康瀉86%
接除牌通知 三愛健康瀉86%
快意佳士拿提議與雷諾合併 打造全球第三大車廠 涉2864億換股計劃
快意佳士拿提議與雷諾合併 打造全球第三大車廠 涉2864億換股計劃
歐盟反對美汽車配額計劃
歐盟反對美汽車配額計劃
限制外資買股 日本擴大範圍
限制外資買股 日本擴大範圍
比特幣升穿8900美元 1年新高
比特幣升穿8900美元 1年新高
結婚置業同步準備
結婚置業同步準備
張兆聰﹕估值近3年低位 內銀股中長線值博
張兆聰﹕估值近3年低位 內銀股中長線值博
李浩德﹕中美博弈 勇者勝
李浩德﹕中美博弈 勇者勝
金曹﹕貿戰升級 尋找穩定收息股
金曹﹕貿戰升級 尋找穩定收息股
技術取勝﹕中廣核有望上試2.2元
技術取勝﹕中廣核有望上試2.2元
劉思明﹕防守股或有時效性
劉思明﹕防守股或有時效性
周顯﹕打稀土戰 相關股應挫
周顯﹕打稀土戰 相關股應挫
先機環球Ned Naylor-Leyland：取代美元 黃金進大牛市
先機環球Ned Naylor-Leyland：取代美元 黃金進大牛市
湯文亮﹕如果美加 沒拘捕孟晚舟
湯文亮﹕如果美加 沒拘捕孟晚舟
四叔早部署 三大舊樓重建鞏固王國 可建共約180萬呎樓面 料市值400億
四叔早部署 三大舊樓重建鞏固王國 可建共約180萬呎樓面 料市值400億
話你知﹕坐擁4560萬呎農地 冠絕發展商
話你知﹕坐擁4560萬呎農地 冠絕發展商
MOUNT NICHOLSON 15號屋售9.2億
MOUNT NICHOLSON 15號屋售9.2億
尹柏權2.5億放售西洋菜南街舖
尹柏權2.5億放售西洋菜南街舖
天鑄車位再現600萬 半年兩易手炒高26%
天鑄車位再現600萬 半年兩易手炒高26%