首5月累沽1230伙 達去年全年八成

涉16盤 暫套現92億

本報統計，除了啟岸、家壹、維峯‧浚匯3個全新樓盤外，今年系內其餘13個樓盤也積極銷售餘貨，包括元朗尚悅‧嶺、西環翰林峰、鰂魚涌君豪峰、北角君譽峰、西營盤藝里坊‧1號、粉嶺高爾夫‧御苑等。

至於恒地今年至今銷情最標青的樓盤，為2月底以折實平均實呎19,977元首推111伙的啟岸，相關呎價較土瓜灣1月開盤的新地（0016）Downtown 38的首批折實平均實呎1.72萬元高逾15%，而折實價600萬元以下單位佔首批逾八成。啟岸3月初開售至今已累沽約424伙、估計套現約30億元。

樓市前景未明 加速售餘貨

可留意的是，港府開徵一手空置稅事在必行之際，恒地亦積極銷售旗下現樓餘貨，其中何文田加多利軒，4月底以1277.39萬元售出的30樓F室，屬實用面積390呎連337呎天台特色戶，實呎32,754元，相關成交價和呎價皆創項目新高。

事實上，恒地亦部署稍後以現樓形式推出兩個豪宅的餘貨，其中粉嶺高爾夫‧御苑25幢洋房從未在市場推售，實用面積介乎2601至3063方呎的洋房（花園面積970至2092方呎），當中8幢附私家泳池，估計將以招標形式發售。至於羅便臣道帝滙豪庭，是恒地繼干德道天匯後，於西半山另一重點豪宅，現有約68伙餘貨，稍後亦將現樓發售；項目標準戶實用面積1023至1735方呎，個別特色戶最大達4749方呎。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，恒地近期採用貨如輪轉的銷售策略，相信是有見中美貿易戰「打下停下」，屬影響經濟前景的最大陰霾，而樓市暫時未受明顯波及，因而積極去貨。此外，港府推出一手空置稅，也令恒地加快現樓餘貨的銷售。

[四叔退休]