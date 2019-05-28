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話你知﹕坐擁4560萬呎農地 冠絕發展商

【明報專訊】「四叔」李兆基縱橫地產界多年，與其他大型發展商不同之處，在於大部分的土地儲備是以農地改劃或市區併購為主，據該公司2018年的年報資料，恒地目前新界土地儲備有4560萬方呎，為全港發展商之冠。

完成馬屎埔古洞兩地補地價

事實上，恒地近年亦完成部分項目補地價，如2017年底就粉嶺北馬屎埔項目，涉及約25.32億元補地價，有關項目於2016年4月獲屋宇署批出圖則，將建3座16層高、2座21層高住宅，另設1座2層高會所設施，涉及總樓面60.2783萬方呎，每方呎樓面地價約4200元，創新界北區每方呎樓面補地價新高。恒地當年同月亦以約12.35億元完成古洞北一幅農地的補地價，以可建樓面33.9萬方呎計，每方呎樓面補地價3643元。

160億購海航兩地最矚目

至於恒地近年最矚目的土地收購，包括以近160億元，向海航旗下香港國際建投（0687）購入啟德1L區3號及1K區3號「二手官地」，可建約105萬方呎樓面，而去年起則與會德豐（0020）、新世界（0017）等合組財團，以超過300億元連購3幅啟德跑道區地皮。

除住宅項目外，恒地近年連環購入兩幅矚目商業官地，包括2014年以46.88億元、每方呎樓面地價1.38萬元投得的尖沙嘴中間道地盤，現已建成樓高17層的H Zentre，預料於今年開幕，而2017年更以233億元投得中環美利道商業地王，每方呎樓面地價高達5萬元，刷新全港商業地呎價紀錄。

[四叔退休]

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