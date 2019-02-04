四叔早部署 三大舊樓重建鞏固王國 可建共約180萬呎樓面 料市值400億

明報記者 林尚民

近年恒地旗下的市區併購重建住宅項目，大部分為規模較小及主打迷你戶，並以「H Collection」作招徠。但若數到規模逾數十萬、甚至逾百萬呎樓面的恒地全新住宅項目，實在寥寥可數。

就恒地2018年度的年報資料顯示，恒地目前至少擁有30個持有八成或以上甚至已統一業權的併購項目，當中以港島區有17個佔最多（部分與其他公司共同持有），預料日後可重建143.2萬方呎樓面；九龍區則有12個項目，預料日後可重建294.7萬方呎樓面；新界區則有大埔美新里3號一個項目，預料可重建3.7萬方呎樓面。

黃埔四街可建逾百萬呎最矚目

雖然恒地在九龍的收購項目較港島區少，但可建樓面比港島區多一倍以上，主要是九龍區有3大核心併購項目，共涉及約180萬方呎可建樓面。在眾多收購項目中，最矚目要數到紅磡「黃埔四街」項目，位於機利士南路、必嘉街、黃埔街及寶其利街一帶，總地盤面積約11.2萬方呎，據集團年報顯示，至去年底其中約3.665萬方呎已完成統一業權，若連同今年完成強拍的部分，估計已有約4.4萬方呎地盤已統一業權，餘下部分亦已收購超過八成。

上月加價近五成收購地舖

整個紅磡「黃埔四街」項目預計可建約100.8萬方呎樓面，是近年市區罕見的大型地盤。恒地對上一個逾百萬呎樓面的市區住宅項目，已是2006年推售的土瓜灣翔龍灣，共提供1782個住宅單位。若參考現時同系樓盤城中匯二手實呎逾2萬元計，未來「紅磡四街」出售時，總市值料超過230億元。

為了這隻「金蛋」，恒地在收購進程上絕不怠慢，如上月便以約2.1億元購入黃埔街及機利士南路9伙住宅及3個地舖，其中機利士南路22號地舖收購價達5550萬元，較去年中收購毗鄰20號面積相若地舖的3795萬元，收購價提高逾46%。

香檳大廈勢成集團收購重點

此外，石硤尾巴域街、南昌街、耀東街，以及土瓜灣道、落山街一帶兩個地盤，則分別可重建約40.9萬方呎及37.4萬方呎樓面，連同上述「黃埔四街」，3個九龍區大型收購項目估計推售時市值可達400億元。

值得一提的是，恒地目前亦正收購尖沙嘴香檳大廈，勢成該集團另一重點收購項目。

[四叔退休]