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湯文亮 敢說反話

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湯文亮﹕如果美加 沒拘捕孟晚舟

【明報專訊】現在逃犯移交條例搞到㷫烚烚，就算反對的人士都知道，條例一定會通過，現在只不過盡最後的努力，有很多人話如果沒有港男在台灣殺人事件，未必會出現逃犯移交條例，我認為事件只不過是催化劑，早在加拿大應美國要求，拘捕過境的孟晚舟，我就已經撰文話中港有機會出現逃犯移交條例，因為美加是兩個主權獨立的國家，仍然可以任意妄為拘捕其他國家的人，香港是中國的一個特別行政區，雖然話是一國兩制，但一國不能互相移交逃犯，兩國反而可以，這是說不通的。

我早在孟晚舟在加拿大被拘捕時已經撰文，香港人無論親政府與否，都應該去美國和加拿大領事館示威，反對他們拘捕以及移交孟晚舟，雖然對結果沒有一點作用，但就是為日後反對逃犯移交條例作出一個伏筆，當日不但沒有人反對，甚至有人贊同美加做法，試問中央政府又怎樣不會要求特區政府通過逃犯移交法案。我這樣講當然冇人相信，甚至有人跟我打賭話政府根本不敢提出逃犯移交條例，現在他們當然不記得了，唯一可以做的事就是反對，大多數政治人物都沒都有警覺性，不懂得長遠部署，這點與生意人有所不同，生意人一定會未雨綢繆，為最壞打算作出準備，就算那些準備工夫是白費，但仍然是值得的。

拉美國幫忙 條例通過無彎轉

本來事情還可以解決，但那些政見不同的人立刻向美國求救，東拉西扯之下搵到8個議員支持，其實，他們這樣做可算愈幫愈忙，現在中美貿易戰正打得如火如荼，叫美國幫忙即是撳中國死穴，明明可以放一條生路都唔會放，否則就被人話中國向美國「跪低」。其實，林鄭本來唔理，任由立法會處理逃犯移交條例，但有報章立刻大字標題話林鄭「跪低」，所以條例一定要通過。否則，就被人話不通過是受到美國壓力，甚至向美國「跪低」，士可殺不可辱，條例通過是必然的事，究竟是誰搞到今日的局面，大家應該心裏有數。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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