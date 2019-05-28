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先機環球Ned Naylor-Leyland：取代美元 黃金進大牛市

【明報專訊】近年金價走勢較為波動，縱使近期市場避險情緒升溫，但黃金表現仍未見突出。先機環球投資黃金及白銀基金經理Ned Naylor-Leyland認為，美元成各國主要外匯儲備的時代將會終結，黃金將有望成美元的替代品，並隨聯儲局取態由鷹派轉為鴿派，將成金價一個重要向上動力，預料金價將步入一個長期牛市。

Ned Naylor-Leyland認為，中美貿易戰等事件，都反映全球正逐步遠離美元，美元過去成全球主要儲備的時代將終結。他指在1971年，全球仍是以金幣為主要外匯儲備，直至美國大量「印銀紙」，以及美國崛起成超級大國，令美元成各國的儲備貨幣。

中國料將美債換成基建開支

不過，他形容美元在轉變成全球的貨幣同時，卻成了美國自身的問題。他認為亞洲國家特別是中國，欲透過美元貨幣系統對付美國，指美元過去一直主導全球國債市場，但在「一帶一路」極大型基建計劃中，國家大可把美元債轉換成基建開支，這一點是美國難以控制。

首季全球央行黃金儲備急增

與此同時，在亞洲和中國仍主張國際自由貿易之際，美國反其道興起貿易戰和保護主義，在這情况下，不受政治影響、又非主權國發行的黃金，將可取美元而代之。而世界黃金協會公布，今年首季全球央行黃金儲備增長145.5噸，按年升68%，創2013年首季以來最大增幅。Naylor-Leyland又引用1970年代的貨幣政策作例，指當時一般人認為印銀紙會迅速見效帶來通脹，例如在1971年時，投資者買黃金防通脹，一度帶動金價向上，但最終通脹未出現，導致金價在1970年代中回調五成。惟到了70年代末期有中東戰爭、美國大罷工和滯脹等種種因素，刺激金價再走高。他指現今情况也有類似，央行量化寬鬆在2008年開始，在3至4年後金價同樣回落五成，同時近年又有民粹主義等興起等，可能預示著未來黃金走勢與過去相同。

聯儲局轉鴿派 利好金價

然而，現今全球通脹水平仍偏低，買金抗通脹一說會否成立存疑問。他指自全球央行量寬後，整體資產負債表規模擴大了11倍，但仍未見通脹，主要由於貨幣流通速度（Money Velocity）較慢，不如1970年代時如颱風般迅速。他相信美國將會出現新貨幣政策，指隨着美國多次加息，發國債支出增加，現代貨幣理論（MMT）成美國為數不多的選擇，這理論將有助於國家融資，並會使貨幣流通速度加快，帶來強勁通脹。

現代貨幣理論是指，擁有本國貨幣的經濟體，政府應透過開支和稅收管理經濟，而非借央行透過利率管理，認為以本國貨幣舉債，政府便可以印銀紙支付利息，國家不會面臨破產，前提是通脹受壓制。

在金價歷史走勢，他指在過去25年中，出現了買四次黃金交叉即50周線升穿200周線，而歷史上每次出現這狀况，都預示着未來金價會上升。

隨着金價已出現交叉兩年半，預示將步入新一輪長期牛市。他續指出，過去5年金價下行，主要源自聯儲局持續加息和縮表，但現時取態轉向鴿派，年底前更有可能減息，技術上支持金價走勢。

白銀投資機會或更佳

不過 ，Naylor-Leyland認為白銀的投資機會可能更佳，只是相比西方人，亞洲人更偏好黃金。他指在同樣購買力下，現黃金白銀比率達到1比87，在過去100年中，出現這偏高比例的時間小於1%。而且，如兩者同樣呈向上趨勢，白銀的升浪會更強勁，皆因後者市場規模遠小於黃金，加上白銀的用途更廣泛，如用於電子用品上。例子2011年時央行最近一次寬鬆貨幣政策，黃金價格上升兩成，而白銀更是升了3倍。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 理財專題]

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