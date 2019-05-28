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周顯 投資二三事

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周顯﹕打稀土戰 相關股應挫

【明報專訊】國家主席習近平在上周一，參觀江西稀土巨頭金力永磁科技股，令到其股價大漲，3日升了兩成，但其實，這股票在過去一年，一直在上升，從6.44元升至37.06元，有19次漲停板，算是走勢非常強勁了。

至於香港上市的中國稀土（0769），則也從0.37元，一天之內，突然升至0.87元，其後幾天一直回落，看通告，原來其主席錢元英及她丈夫、執行董事蔣泉龍以每股平均價0.5749元，減持4000萬股，套現2299.6萬元，持股量由32.8%，降至31.1%，很明顯，他們也認為股價太高，值得沽貨套現了。

先不看股價表現，市場對習近平的巡視稀土龍頭，解讀為中國有意向美國打稀土戰，皆因中國是全世界最大的稀土出口國，可以影響稀土的貨源及價格。

限出口代表生意減 對盈利有害無利

對此，我只是想一個投資的基本常識：如果中國打稀土戰，即是要減少出口啦！這對稀土股究竟是有利，還是有害呢？

分析下去，這代表了稀土的生意減少了，對其盈利應該是有害無利，其股價應該是大跌才對，怎會是大升呢？

不過，反過來看，習近平的巡視金力永磁，代表了其龍頭地位，因此對其股價也有正面幫助。也許這巡視已經醞釀了很久，所以其股票也有一年期的上升吧！至於香港上市的中國稀土，恐怕純是「執死雞」，怪不得主席夫婦要趕快出貨了。

最後一提：打稀土戰不是好有威脅的嗎？為何其龍頭只得百零億市值咁小？

[周顯 投資二三事]

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