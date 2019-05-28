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劉思明﹕防守股或有時效性

【明報專訊】港股超賣只能帶動個別反彈，成交持續低迷，難以打破近期升市時局部上升、跌市時大規模下跌局面。資金積極尋找防守行業避險，但要留意防守時效及持續性。

恒指昨低開114點後再試新低位，最多跌248點，低見27,105點反彈，午後一度倒升，收市報27,288點，跌65點或0.24%；國指跌0.41%。大市成交739億元，低於60天平均三成。據《明報》港股數據庫，升跌比率49比51，升逾3%佔上升股份兩成，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為49比51，大市好壞參半，買賣盤均沒有明顯優勢，上升動力稍強。

本報數據庫追蹤的30個行業，有近六成下跌，今次跌浪呈強的食物飲品，以及上周現抗跌力的燃氣供應，跌近1%，為表現最差行業。食品股走勢偏軟，是反映大市跌至現水平，資金流出防守性行業，抑或資金流出相對高估值行業，值得留意。

A股IPO將成中廣核催化劑

上升行業中，只有中資電力、科技器材升逾1%，分別升1.58%、1.32%，前者有近七成股份上升，升勢較為全面。電力行業受到政策及消息支持，內地第二批降低電價的措施，並沒有提及火電上網電價調整，緩解政策風險，加上煤價趨跌，利好發電公司營運，令電力股的防守力再受到注視。

此外，中廣核（1816）發公布指增值稅稅率降低導致核電含稅上網電價調整，對經營業績不會造成重大影響，公告的背後反映電企有望受惠於增值稅稅率降低。不過，燃氣股上周反彈很快無以為繼，電力股的反彈持續性也存疑，不宜高追。電力股中，去年底以來，中廣核呈向上趨勢，經過上月調整後，有轉強迹象，而公司將進行A股IPO成催化劑，可以留意。

或藉炒風向上突破 中芯可小注投機

至於科技股，昨天升勢主要由半導體中芯（0981）、華虹（1347）急升帶動，中芯、華虹兩者以中芯較強。不過，上周已指，中芯走勢偏強，但9.3元阻力不輕，結果上周兩度挑戰阻力不果急回，走勢波動。該股昨天抽升再次逼近9.3元，由於成交轉旺，炒風熾盛，向上突破機會不小，倘若回落或向上突破，可小注投機。

安踏守穩47元水平可吸

除了跟風之外，部分行業龍頭或強勢股高位回落後有支持反彈，上周談及的中生製藥（1177），跌至7.2元已回升，昨升逾6%。體育用品龍頭安踏（2020），通過搭建系統化的平台，成功管理及加強多品牌的協作，取得規模效益，此有助公司將剛收購的芬蘭體育用品集團Amer Sports融合，支持業績保持較快增長。走勢上，安踏沿10天線向下尋底趨勢未變，惟料100天線及去年高位約47元有較大支持，守穩可小注吸納。

[劉思明 數據尋寶]

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