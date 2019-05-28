經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

下一篇 上一篇

張兆聰﹕估值近3年低位 內銀股中長線值博

【明報專訊】恒指昨日跌65點，收報27,288點，成交金額738億元。A股先跌後升，港股跟隨但尾市回落，市場熱點不多，芯片股和醫藥股較強，中芯（0981）及中生製藥（1177）分別升10％及6.4％。市場焦點落至被人行及銀保監接管的包商銀行，內銀股普遍受壓，尾市跌幅收窄。消息當然是利淡，問題是有多重大，不知不覺內銀股估值已接近2016年初低位，從中長期角度看有一定值博率。

周末期間貿易戰未有新消息，亞洲股市昨日以窄幅上落為主，騰訊（0700）連跌8日，但昨日走勢出現先跌後回穩，其他重磅藍籌如匯控（0005）、友邦（1299）、平保（2318）、建行（0939）等已見回穩，市况短線不會太差，一些防守股份高位也有少許阻力。美元上周五回軟，周末期間銀保監主席郭樹清、人行官員等相繼發聲撐匯價，離岸人民幣匯價周一轉強，一度收復6.9關口。航空股先跌後穩，市場信心邊際上出現改善。

重磅藍籌股回穩 大市短線不會太差

包商銀行被接管，為近20年來首次，內銀股受壓後回穩，反應較劇烈的倒是國債期貨急跌0.5%。正常來說，當市場出現風險事件，正常反應是沽企業債、買入無風險的國債，但內地的邏輯則是擔心中小型銀行流動性將受到衝擊、市場利率會被拉高，從而推動國債利率上行。不同期間的銀行回購利率也走高，而這還是在人行昨日逆回購淨投放800億元資金後發生。

自亞洲金融風暴後再有銀行出事，市場一定會擔心並非個別事件，說不定還有下家，甚至是系統性風險的信號，短期一定會更加謹慎。事實上，包商銀行在2017年全國核心一級資本淨額排名達37，總資產規模逾5000億元，近年透過影子銀行高速擴張，也是多數中小型銀行採取的發展模式，最終走上被接管之路，不大可能是個別事件。又或者，全國有大量類似或實力更弱的中小型銀行，當排名37的也要被接管，誰還敢向它們拆借出資金呢？

彭博社報道，人行要求5000萬元以上的對公存款和同業負債，也要由接管組和債權人進行協商，倘屬實意味全部債權人都要承擔損失，再沒有剛兌包底，對於銀行間市場、銀行的避險前景影響深遠。即使人行及銀保監在包商銀行未違約前先行出手，對市場的衝擊相對較少，但中小型銀行面對流動性壓力，全國信貸以至社融的復蘇勢頭都有可能受阻。

中小行倘受壓 大型內銀增長動力更強

包商銀行被接管後果可大可小，但內銀股H股普遍跌幅有限，事關估值已經相當貼近2016年初低位。以建行（0939）為例，歷史市帳率為0.69倍，相對於16年初的低位0.64倍，相差不足10%，考慮到建行每股達0.3元人民幣的末期息尚未除淨，與歷史最低估值已非常接近。再說，若中小型銀行未來一段時間受壓，具備龐大存款基礎的大型銀行自然有更多貸款機會，6至12個月有更強的增長動力。

當然，內銀股仍在反覆尋底格局，不用急於入市，只是現水平估值已進入吸引水平，值得考慮分段逢低收集。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

李兆基退任恒地主席 今向股東告別 掌舵期間股價升30倍 兩子接棒任聯席主席
李兆基退任恒地主席 今向股東告別 掌舵期間股價升30倍 兩子接棒任聯席主席
爭奪美麗華 擊退「超人」李嘉誠
爭奪美麗華 擊退「超人」李嘉誠
「三劍俠」成立新鴻基成佳話 後自行創立恒地
「三劍俠」成立新鴻基成佳話 後自行創立恒地
9年抱7孫 向員工派5300萬利市
9年抱7孫 向員工派5300萬利市
天晉3A期特色戶實呎破3萬 貴絕將軍澳二手
天晉3A期特色戶實呎破3萬 貴絕將軍澳二手
太興周四招股 純利率勝翠華 招股價2.8至3.8元 集資近10億
太興周四招股 純利率勝翠華 招股價2.8至3.8元 集資近10億
翠華上周盈警 股價插一成
翠華上周盈警 股價插一成
港股再跌65點 「沽浪」歷來最長
港股再跌65點 「沽浪」歷來最長
港出口貨值連跌6月 港府：短期前景不明朗
港出口貨值連跌6月 港府：短期前景不明朗
旗下網站涉黃勒令整改 閱文瀉7%見上市新低
旗下網站涉黃勒令整改 閱文瀉7%見上市新低
渣打：貿戰影響開始在亞洲債市出現
渣打：貿戰影響開始在亞洲債市出現
煤氣：上市公司董事需提高ESG認識 指港交所「不是多做報告就是推廣」
煤氣：上市公司董事需提高ESG認識 指港交所「不是多做報告就是推廣」
港鐵最熱中 兩年發6項綠債
港鐵最熱中 兩年發6項綠債
啟思幼稚園股東萊蒙 副主席受查
啟思幼稚園股東萊蒙 副主席受查
華興資本：港資本市場未了解生科公司
華興資本：港資本市場未了解生科公司
保薦中金再生失職 招商證券罰2700萬
保薦中金再生失職 招商證券罰2700萬
接除牌通知 三愛健康瀉86%
接除牌通知 三愛健康瀉86%
快意佳士拿提議與雷諾合併 打造全球第三大車廠 涉2864億換股計劃
快意佳士拿提議與雷諾合併 打造全球第三大車廠 涉2864億換股計劃
歐盟反對美汽車配額計劃
歐盟反對美汽車配額計劃
限制外資買股 日本擴大範圍
限制外資買股 日本擴大範圍
比特幣升穿8900美元 1年新高
比特幣升穿8900美元 1年新高
結婚置業同步準備
結婚置業同步準備
李浩德﹕中美博弈 勇者勝
李浩德﹕中美博弈 勇者勝
金曹﹕貿戰升級 尋找穩定收息股
金曹﹕貿戰升級 尋找穩定收息股
技術取勝﹕中廣核有望上試2.2元
技術取勝﹕中廣核有望上試2.2元
劉思明﹕防守股或有時效性
劉思明﹕防守股或有時效性
周顯﹕打稀土戰 相關股應挫
周顯﹕打稀土戰 相關股應挫
先機環球Ned Naylor-Leyland：取代美元 黃金進大牛市
先機環球Ned Naylor-Leyland：取代美元 黃金進大牛市
湯文亮﹕如果美加 沒拘捕孟晚舟
湯文亮﹕如果美加 沒拘捕孟晚舟
四叔早部署 三大舊樓重建鞏固王國 可建共約180萬呎樓面 料市值400億
四叔早部署 三大舊樓重建鞏固王國 可建共約180萬呎樓面 料市值400億
話你知﹕坐擁4560萬呎農地 冠絕發展商
話你知﹕坐擁4560萬呎農地 冠絕發展商
首5月累沽1230伙 達去年全年八成
首5月累沽1230伙 達去年全年八成
MOUNT NICHOLSON 15號屋售9.2億
MOUNT NICHOLSON 15號屋售9.2億
尹柏權2.5億放售西洋菜南街舖
尹柏權2.5億放售西洋菜南街舖
天鑄車位再現600萬 半年兩易手炒高26%
天鑄車位再現600萬 半年兩易手炒高26%