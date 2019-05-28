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經濟
2019年5月28日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
李兆基退任恒地主席 今向股東告別 掌舵期間股價升30倍 兩子接棒任聯席主席
爭奪美麗華 擊退「超人」李嘉誠
「三劍俠」成立新鴻基成佳話 後自行創立恒地
9年抱7孫 向員工派5300萬利市
天晉3A期特色戶實呎破3萬 貴絕將軍澳二手
太興周四招股 純利率勝翠華 招股價2.8至3.8元 集資近10億
翠華上周盈警 股價插一成
港股再跌65點 「沽浪」歷來最長
港出口貨值連跌6月 港府：短期前景不明朗
旗下網站涉黃勒令整改 閱文瀉7%見上市新低
渣打：貿戰影響開始在亞洲債市出現
煤氣：上市公司董事需提高ESG認識 指港交所「不是多做報告就是推廣」
港鐵最熱中 兩年發6項綠債
啟思幼稚園股東萊蒙 副主席受查
華興資本：港資本市場未了解生科公司
保薦中金再生失職 招商證券罰2700萬
接除牌通知 三愛健康瀉86%
快意佳士拿提議與雷諾合併 打造全球第三大車廠 涉2864億換股計劃
歐盟反對美汽車配額計劃
限制外資買股 日本擴大範圍
比特幣升穿8900美元 1年新高
結婚置業同步準備
張兆聰﹕估值近3年低位 內銀股中長線值博
李浩德﹕中美博弈 勇者勝
金曹﹕貿戰升級 尋找穩定收息股
技術取勝﹕中廣核有望上試2.2元
劉思明﹕防守股或有時效性
周顯﹕打稀土戰 相關股應挫
先機環球Ned Naylor-Leyland：取代美元 黃金進大牛市
湯文亮﹕如果美加 沒拘捕孟晚舟
四叔早部署 三大舊樓重建鞏固王國 可建共約180萬呎樓面 料市值400億
話你知﹕坐擁4560萬呎農地 冠絕發展商
首5月累沽1230伙 達去年全年八成
MOUNT NICHOLSON 15號屋售9.2億
尹柏權2.5億放售西洋菜南街舖
天鑄車位再現600萬 半年兩易手炒高26%
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技術取勝﹕中廣核有望上試2.2元
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【明報專訊】中國龍工2.5元阻力不輕（圖）
中金公司15元有初步阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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李兆基退任恒地主席 今向股東告別 掌舵期間股價升30倍 兩子接棒任聯席主席
爭奪美麗華 擊退「超人」李嘉誠
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