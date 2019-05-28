金曹﹕貿戰升級 尋找穩定收息股

5月跌市 6月再跌機率高達87%

國家統計局今日公布的數據顯示，中國4月規模以上工業企業實現利潤總額5153.9億元，同比增速下降3.70%，較前值13.9%出現明顯回落。反映中國出口增長及消費意慾受最近的貿易戰升級所影響。所以現時10.4倍PE表面上是便宜，但很可能大行會調低盈利預期約10%，那麼27,300點的市盈率便是11.6倍，而不是接近10倍這麼低了。由於暫時未見到中美的貿戰可以很快獲得解決，2019年跌市的機會比較大，參考自1997年以來數據，跌市年份，恒指在6月也下跌的概率高達77.8%，如5月下跌的話6月跟跌的機會更加高達87.5%！

27000倘失守 26000點成淡友下個目標

期權部署也是淡友大戶6月不斷加倉26,000點及25,400點PUT，表示如27,000點整數關口失守的話，26,000點將會是淡友目標。以現時27,300點，引伸波幅19.4計算，一個標準差或68%概率的預計下跌幅度是27300點×0.194/12平方根=1530點，即是恒指要見25,770點，也十分接近淡友部署打穿26,000點PUT但守住25,600點PUT的部署。內地盛傳中國或會減持美國債券，大家可關注6月12及13日美國聯儲局拍賣10年及30年債券會否出現特別大的波動。

現時恒生綜合指數500隻成分股大部分已出現20日線跌穿50日線的轉弱信號，以上10隻仍能守住20日線高於50日線的技術強勢（表），通常強勢股是跌市最後一波下跌，當恒指跌到26,000點水平，或新地（0016）、中航租賃（2588）這些較強勢的收息股也跌穿20日平均線、可能是慢慢分注吸納的時機。

[金曹 期權制勝]