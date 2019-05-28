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李浩德﹕中美博弈 勇者勝

【明報專訊】中美關係在看似臨門一腳握手言和之際再次急轉直下，全球風險資產首當其衝。港股已從今年高位下瀉約3000點，將去年24,500點低位的反彈回吐半數。美股起初還因為美元強勢、資金回流之利表現相對堅挺，但近期亦難獨善其身。

「解鈴還需繫鈴人」，看後市還是主要看中美博弈。美國現似由貿易戰伸延至科技戰，先斷供華為，再擴大至海康威視等公司，咄咄逼人。更糟的是，其他國家如英日相繼靠邊站，先有美國Google斷供Android，接着英國ARM斷供晶片，日本的KDDI也停止銷售華為手機。而內望中國，態度似不再息事寧人，最初是禁消息不評論，現在卻又考察稀土，看似準備好長期對抗。

變數仍多 不宜一面倒看淡

雖然6月初的加徵關稅實施和6月底的G20重量級會面可能是契機，但事實上兩國現時比去年更有耐力鏖戰，美方有聯儲局「歸順」放水，中方有無底線刺激政策。糟糕地看，美國可進一步推進國力之戰，不惜代價打倒中國，以此思路來「殺敵一萬自損三千」，也許是理性的不理性；參考俄羅斯和朝鮮的經驗，中國「以攻為守」似乎更有出路。

形勢看似凶險，但又跟懦夫/鬥雞博弈理論（The Game of Chicken）相似，邏輯為「不要命的最大，堅持到底就贏」，兩名車手相對驅車而行，誰最先轉彎的一方被恥笑為「懦夫」（Chicken），讓另一方勝出。但如果兩人都拒絕轉彎，任由兩車相撞，最終誰都無法受益。當然，現在是更高級的討價，還是真正的各走各路，只有天曉得，相信兩國元首也是摸着石頭過河。如果將分析由國家層面拉回至個人層面，情况還可樂觀一點。特朗普的總統任期有時限，反觀習近平主席任期卻是無限，所以明年美國大選前情况必會好轉。當然對不少投資者來說，如今的市况一日已經嫌多。

跌得最多 不一定反彈最勁

在投資部署上，短期市場是靠消息主導的，但巴菲特曾說過，「If it’s unimportant or unknowable, you forget about it.」。不過有兩點可以較為肯定，第一是第一季升浪已結束，因為宏觀情况已經不同，博反彈的風險回報必須重新計算；另外是不要一面倒跟風看淡形勢，始終變數尚多。雖則形勢似向下，風險有所提升，但投資價值也跟着提升，因此筆者自己不敢冒進冒退，保持中度倉位，只留守在最壞情况下仍願捱價的長期愛股（例如消費品牌）和跌市綠洲的壟斷性公用股。順勢而為，正股且戰且退，期貨對冲，期權短打。最後一提，跌得最多的股票不一定反彈得最多，切記。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。以上純為個人意見，不構成投資建議。facebook.com/pickerscapital/

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]

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