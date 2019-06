李浩德﹕中美博弈 勇者勝

「解鈴還需繫鈴人」,看後市還是主要看中美博弈。美國現似由貿易戰伸延至科技戰,先斷供華為,再擴大至海康威視等公司,咄咄逼人。更糟的是,其他國家如英日相繼靠邊站,先有美國Google斷供Android,接着英國ARM斷供晶片,日本的KDDI也停止銷售華為手機。而內望中國,態度似不再息事寧人,最初是禁消息不評論,現在卻又考察稀土,看似準備好長期對抗。

變數仍多 不宜一面倒看淡

雖然6月初的加徵關稅實施和6月底的G20重量級會面可能是契機,但事實上兩國現時比去年更有耐力鏖戰,美方有聯儲局「歸順」放水,中方有無底線刺激政策。糟糕地看,美國可進一步推進國力之戰,不惜代價打倒中國,以此思路來「殺敵一萬自損三千」,也許是理性的不理性;參考俄羅斯和朝鮮的經驗,中國「以攻為守」似乎更有出路。

形勢看似凶險,但又跟懦夫/鬥雞博弈理論(The Game of Chicken)相似,邏輯為「不要命的最大,堅持到底就贏」,兩名車手相對驅車而行,誰最先轉彎的一方被恥笑為「懦夫」(Chicken),讓另一方勝出。但如果兩人都拒絕轉彎,任由兩車相撞,最終誰都無法受益。當然,現在是更高級的討價,還是真正的各走各路,只有天曉得,相信兩國元首也是摸着石頭過河。如果將分析由國家層面拉回至個人層面,情况還可樂觀一點。特朗普的總統任期有時限,反觀習近平主席任期卻是無限,所以明年美國大選前情况必會好轉。當然對不少投資者來說,如今的市况一日已經嫌多。

跌得最多 不一定反彈最勁

在投資部署上,短期市場是靠消息主導的,但巴菲特曾說過,「If it’s unimportant or unknowable, you forget about it.」。不過有兩點可以較為肯定,第一是第一季升浪已結束,因為宏觀情况已經不同,博反彈的風險回報必須重新計算;另外是不要一面倒跟風看淡形勢,始終變數尚多。雖則形勢似向下,風險有所提升,但投資價值也跟着提升,因此筆者自己不敢冒進冒退,保持中度倉位,只留守在最壞情况下仍願捱價的長期愛股(例如消費品牌)和跌市綠洲的壟斷性公用股。順勢而為,正股且戰且退,期貨對冲,期權短打。最後一提,跌得最多的股票不一定反彈得最多,切記。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。以上純為個人意見,不構成投資建議。facebook.com/pickerscapital/

