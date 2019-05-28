減不必要開支 可考慮賣車

兩人都要建立良好的儲蓄習慣，他們可以開設一個共同的聯名戶口，並堅持儲蓄紀律，每月定時將儲蓄存入共同基金。而增加儲蓄的方法有很多，首先由減少不必要的開支做起，如減少購物及消遣應酬、減少去旅行的次數，帶飯上班等等。其次就是要有良好的記帳習慣，清楚列明每月的必要開支，以及有何其他支出，按計劃執行，就能夠有效地存錢。如兩人每月的個人開支控制在6000元內，每月就有約2萬元可以投放進共同基金，就算沒有任何投資策略，一年也能夠儲蓄到24萬元。

最近的調查指出，一對新人結婚平均開支約36萬元。如不要求奢華婚禮，努力儲蓄兩年後就有48萬元，相信足以應付一般婚禮酒席及蜜月開支而有餘，如能夠精打細算一下，將預算控制在30萬元內亦有可能。

選淡季擺酒可慳一筆

事實上亦有很多不同的慳錢方法，例如選擇淡季擺酒，網購婚禮用品，精簡婚禮開支等。但在香港擺酒始終花費不低，因此近年亦多了人選擇旅行結婚，省卻許多繁文縟節。同一個調查顯示，海外結婚的平均整體支出只需要約13.5萬元，比起傳統婚禮可以減少更多開支。

如果預算有限，婚禮支出多了，置業的計劃便需要押後。然而每個人的價值觀都不一樣，阿輝及女友可以衡量一下婚禮與置業哪一個對他們來說更迫切及更重要，再作出適合自己的選擇。

置業承做按揭 需穩定工作

同時，我建議阿輝將他的車出售，香港公共交通網絡發達，賣車後阿輝可以省卻每月養車及泊車的開支，同時可獲得一筆約為10萬元的資金。

如兩人願意在個人儲蓄中各自拿出5萬元，就有約20萬元可以投資在股票收息，可以分散在不同的銀行股、電訊股及公用事業股，當中不少都有5厘以上的股息，可作為長線投資。但需留意的是投資股票市場有價格下跌的風險。

然而由於阿輝的兼職收入不穩定，正職又有機會遭到裁員風險，如需要置業時，傳統銀行難以承做高成數按揭。阿輝便需要加大首期的儲蓄額。因此建議他在數年內應該考慮轉換到相對穩定的工作環境，以及尋求增加收入的方法。如兩人在數年內工作及收入有所改善，現金流又相對穩定，亦可以考慮市埸上一些高成數的按揭方案，幫助他們及早完成置業的夢想。

冼健岷 康宏理財服務有限公司行政總裁

[冼健岷 理財信箱]