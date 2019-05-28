經濟
國際金融
下一篇 上一篇

快意佳士拿提議與雷諾合併 打造全球第三大車廠 涉2864億換股計劃

【明報專訊】意大利與美國合資的汽車大廠快意佳士拿（Fiat Chrysler）正式向法國雷諾（Renault）車廠提出，價值326億歐元（約2864億港元）的互換股份合併計劃，可能重塑全球汽車行業，或刺激業界再掀合併潮。倘今次成功合併，快意佳士拿與雷諾將成為一家每年賣出870萬輛汽車的巨企，以銷量計算將會是全球第三大車廠，僅次於福士（Volkswagen）及豐田（Toyota），並為快意佳士拿最終加入雷諾─日產─三菱聯盟鋪路，從而建立全球最大的汽車製造集團。快意佳士拿股價昨升約8%，雷諾股價升約12%。美國及英國昨日休市。

快意佳士拿建議，合併後雙方由一家荷蘭控股公司持有，快意佳士拿與雷諾的股東各持50%股權，而快意佳士拿股東可獲25億歐元（約220億港元）特別股息。

協同效應可望超439億

消息表示，創立快意的Agnelli家族成員埃爾康（John Elkann）將出任新公司的董事長，而雷諾董事長塞納德（Jean-Dominique Senard）可能成為CEO。面對技術創新的成本增加及廢氣排放等監管要求收緊，合併後所產生的協同效應，可望超過50億歐元（約439億港元），估計新公司年收入可達1700億歐元（1.49萬億港元），純利超過80億歐元（約703億港元）。

意副總理：最重要保留職位

快意佳士拿估計，需時超過一年才能完成合併。分析認為，兩家企業合併有助它們應對各自的不足之處，加強發展電動車、自動駕駛及減排技術等。快意佳士拿憑藉RAM貨車和Jeep品牌，在北美享有較高的利潤，但上季在歐洲面臨虧損，當地大部分廠房的產能使用率低於50％，且面臨新的排放限制。相比下，雷諾較早發展電動車技術，擁有相對省油的引擎技術及龐大的新興市場業務，卻沒有美國業務。雙方某程度可互補不足，但始終未能解決雙方在中國市場的局限。

雷諾表示，對快意佳士拿的合併建議感興趣。作為雷諾最大股東的法國政府表示，原則上支持合併，但需要看到更多細節。有法國官員表示，關注到合併後的職位問題及公司發展，且任何協議都必須保障雷諾與日產的聯盟。

意大利副總理薩爾維尼稱，若合併有助快意佳士拿發展，合併對意大利來說將會是好消息，但保留職位至關重要。他沒有評論法國政府對雷諾的持股，但執政聯盟內有意見認為，意大利政府可能會尋求在合併後擁有一些股份，制衡法國政府的影響力。

或影響雷諾日產聯盟

這筆交易也可能對雷諾與日產（Nissan）的20年聯盟造成影響。雷諮與日產共享技術和零件。雷諾持有日產43.4%的股份，日產則持有雷諾15%股份。雷諾－日產－三菱聯盟前董事長戈恩（Carlos Ghosn）因涉嫌違反金融商品交易法在日本被捕後，雷諾與日產之間關係緊張。雷諾上月曾試圖提出與日產合併，但遭到拒絕。日產已表示，希望兩家公司能更獨立地運作。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

李兆基退任恒地主席 今向股東告別 掌舵期間股價升30倍 兩子接棒任聯席主席
李兆基退任恒地主席 今向股東告別 掌舵期間股價升30倍 兩子接棒任聯席主席
爭奪美麗華 擊退「超人」李嘉誠
爭奪美麗華 擊退「超人」李嘉誠
「三劍俠」成立新鴻基成佳話 後自行創立恒地
「三劍俠」成立新鴻基成佳話 後自行創立恒地
9年抱7孫 向員工派5300萬利市
9年抱7孫 向員工派5300萬利市
天晉3A期特色戶實呎破3萬 貴絕將軍澳二手
天晉3A期特色戶實呎破3萬 貴絕將軍澳二手
太興周四招股 純利率勝翠華 招股價2.8至3.8元 集資近10億
太興周四招股 純利率勝翠華 招股價2.8至3.8元 集資近10億
翠華上周盈警 股價插一成
翠華上周盈警 股價插一成
港股再跌65點 「沽浪」歷來最長
港股再跌65點 「沽浪」歷來最長
港出口貨值連跌6月 港府：短期前景不明朗
港出口貨值連跌6月 港府：短期前景不明朗
旗下網站涉黃勒令整改 閱文瀉7%見上市新低
旗下網站涉黃勒令整改 閱文瀉7%見上市新低
渣打：貿戰影響開始在亞洲債市出現
渣打：貿戰影響開始在亞洲債市出現
煤氣：上市公司董事需提高ESG認識 指港交所「不是多做報告就是推廣」
煤氣：上市公司董事需提高ESG認識 指港交所「不是多做報告就是推廣」
港鐵最熱中 兩年發6項綠債
港鐵最熱中 兩年發6項綠債
啟思幼稚園股東萊蒙 副主席受查
啟思幼稚園股東萊蒙 副主席受查
華興資本：港資本市場未了解生科公司
華興資本：港資本市場未了解生科公司
保薦中金再生失職 招商證券罰2700萬
保薦中金再生失職 招商證券罰2700萬
接除牌通知 三愛健康瀉86%
接除牌通知 三愛健康瀉86%
歐盟反對美汽車配額計劃
歐盟反對美汽車配額計劃
限制外資買股 日本擴大範圍
限制外資買股 日本擴大範圍
比特幣升穿8900美元 1年新高
比特幣升穿8900美元 1年新高
結婚置業同步準備
結婚置業同步準備
張兆聰﹕估值近3年低位 內銀股中長線值博
張兆聰﹕估值近3年低位 內銀股中長線值博
李浩德﹕中美博弈 勇者勝
李浩德﹕中美博弈 勇者勝
金曹﹕貿戰升級 尋找穩定收息股
金曹﹕貿戰升級 尋找穩定收息股
技術取勝﹕中廣核有望上試2.2元
技術取勝﹕中廣核有望上試2.2元
劉思明﹕防守股或有時效性
劉思明﹕防守股或有時效性
周顯﹕打稀土戰 相關股應挫
周顯﹕打稀土戰 相關股應挫
先機環球Ned Naylor-Leyland：取代美元 黃金進大牛市
先機環球Ned Naylor-Leyland：取代美元 黃金進大牛市
湯文亮﹕如果美加 沒拘捕孟晚舟
湯文亮﹕如果美加 沒拘捕孟晚舟
四叔早部署 三大舊樓重建鞏固王國 可建共約180萬呎樓面 料市值400億
四叔早部署 三大舊樓重建鞏固王國 可建共約180萬呎樓面 料市值400億
話你知﹕坐擁4560萬呎農地 冠絕發展商
話你知﹕坐擁4560萬呎農地 冠絕發展商
首5月累沽1230伙 達去年全年八成
首5月累沽1230伙 達去年全年八成
MOUNT NICHOLSON 15號屋售9.2億
MOUNT NICHOLSON 15號屋售9.2億
尹柏權2.5億放售西洋菜南街舖
尹柏權2.5億放售西洋菜南街舖
天鑄車位再現600萬 半年兩易手炒高26%
天鑄車位再現600萬 半年兩易手炒高26%