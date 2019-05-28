快意佳士拿提議與雷諾合併 打造全球第三大車廠 涉2864億換股計劃

快意佳士拿建議，合併後雙方由一家荷蘭控股公司持有，快意佳士拿與雷諾的股東各持50%股權，而快意佳士拿股東可獲25億歐元（約220億港元）特別股息。

協同效應可望超439億

消息表示，創立快意的Agnelli家族成員埃爾康（John Elkann）將出任新公司的董事長，而雷諾董事長塞納德（Jean-Dominique Senard）可能成為CEO。面對技術創新的成本增加及廢氣排放等監管要求收緊，合併後所產生的協同效應，可望超過50億歐元（約439億港元），估計新公司年收入可達1700億歐元（1.49萬億港元），純利超過80億歐元（約703億港元）。

意副總理：最重要保留職位

快意佳士拿估計，需時超過一年才能完成合併。分析認為，兩家企業合併有助它們應對各自的不足之處，加強發展電動車、自動駕駛及減排技術等。快意佳士拿憑藉RAM貨車和Jeep品牌，在北美享有較高的利潤，但上季在歐洲面臨虧損，當地大部分廠房的產能使用率低於50％，且面臨新的排放限制。相比下，雷諾較早發展電動車技術，擁有相對省油的引擎技術及龐大的新興市場業務，卻沒有美國業務。雙方某程度可互補不足，但始終未能解決雙方在中國市場的局限。

雷諾表示，對快意佳士拿的合併建議感興趣。作為雷諾最大股東的法國政府表示，原則上支持合併，但需要看到更多細節。有法國官員表示，關注到合併後的職位問題及公司發展，且任何協議都必須保障雷諾與日產的聯盟。

意大利副總理薩爾維尼稱，若合併有助快意佳士拿發展，合併對意大利來說將會是好消息，但保留職位至關重要。他沒有評論法國政府對雷諾的持股，但執政聯盟內有意見認為，意大利政府可能會尋求在合併後擁有一些股份，制衡法國政府的影響力。

或影響雷諾日產聯盟

這筆交易也可能對雷諾與日產（Nissan）的20年聯盟造成影響。雷諮與日產共享技術和零件。雷諾持有日產43.4%的股份，日產則持有雷諾15%股份。雷諾－日產－三菱聯盟前董事長戈恩（Carlos Ghosn）因涉嫌違反金融商品交易法在日本被捕後，雷諾與日產之間關係緊張。雷諾上月曾試圖提出與日產合併，但遭到拒絕。日產已表示，希望兩家公司能更獨立地運作。

（綜合報道）

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