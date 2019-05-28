接除牌通知 三愛健康瀉86%

倘不提覆核申請 6月5日起停牌

聯交所函件指出，三愛上市時原有的醫藥產品業務已顯著惡化，自2015年以來收益由5.57億元（人民幣，下同）大幅減至去年6410萬元，並多年錄得重大虧損淨額。該公司最近出售兩間營運附屬公司，所有原有業務均已終止，去年亦終止提供顧問服務及銷售醫藥軟件業務，並僅維持最低水平的藥品貿易業務營運。另外，三愛最近購得的公司尚處於初步階段，規模甚小，未能證明該等計劃如何將能夠大幅改善該業務分部，及產生足夠的收益及溢利。

被指未能維持足夠營運水平

三愛的總資產為3.66億元，主要包括貿易應收款項及其他應收款項、融資租賃應收款項及收購非流動資產的按金，聯交所擔憂公司無法按足夠的營運水平開展業務，從而無法證明股份持續上市的合理性。三愛可在18個月糾正期間重新遵守上市規則，如在2020年11月23日屆滿前未能達成上述要求，聯交所會將該公司除牌。三愛稱，集團正處於轉型期，為維護股東利益，已終止經營持續虧損的舊業務，並已出售擁有大量負債淨額的資產。