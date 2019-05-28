保薦中金再生失職 招商證券罰2700萬

另一保薦人瑞銀3月被重罰

證監調查發現，招商證券在上市過程中未有做好盡職審查，沒處理有關中金再生及其客戶的多項不尋常事實及迹象。證監表示，瑞銀發現中金再生最大客戶之一（A公司）於2007年3月被撤銷註冊，但卻繼續與中金再生簽訂銷售合約。雖然瑞銀在盡職審查中出現預警迹象，但卻接受了中金再生的解釋，即A公司和B公司屬同一人，而A公司被撤銷註冊後，B公司一直以其名義與中金再生簽訂合約，結果B公司在中金再生的上市文件中成為其中一名最大客戶。

而瑞銀在2008年3月委託編製的報告亦多處指明，公司的解釋「毫無根據」，亦未發現任何法律依據，以支持B公司為中金再生其中一名最大客戶的說法。

證監批無盡責核實客戶身分

證監會指出，雖然招商證券約2008年11月才成為中金再生的聯席保薦人，但負有進行盡職審查的獨立責任，認為如果招商證券以專業的懷疑態度審閱瑞銀及其他專業人士提供的審查文件，便會發現在哪些公司在關鍵時間與中金再生簽訂合約一事上，存在相互矛盾的問題。

證監另指出，瑞銀對中金再生的第三方付款的盡職審查不足，沒有對其供應商及客戶進行足夠的盡職審查。證監指出，瑞銀及招商證券曾面對面與部分中金再生客戶進行訪談，其餘則透過電話進行，但未有證據顯示該等訪談的地點，以及兩名保薦人有否採取任何行動去核實客戶身分。