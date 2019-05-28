經濟
下一篇 上一篇

保薦中金再生失職 招商證券罰2700萬

【明報專訊】證監會昨公布，由於招商證券在擔任中金再生的上市保薦人時沒有履行其應盡的責任，故對其作出譴責並罰款2700萬元。同為中金再生保薦人的瑞銀亦有牽涉在內，應為其今年3月被證監重罰3.75億元兼「釘牌」一年後餘波，當時證監便透露瑞銀亦涉另一宗上市申請失責。

另一保薦人瑞銀3月被重罰

證監調查發現，招商證券在上市過程中未有做好盡職審查，沒處理有關中金再生及其客戶的多項不尋常事實及迹象。證監表示，瑞銀發現中金再生最大客戶之一（A公司）於2007年3月被撤銷註冊，但卻繼續與中金再生簽訂銷售合約。雖然瑞銀在盡職審查中出現預警迹象，但卻接受了中金再生的解釋，即A公司和B公司屬同一人，而A公司被撤銷註冊後，B公司一直以其名義與中金再生簽訂合約，結果B公司在中金再生的上市文件中成為其中一名最大客戶。

而瑞銀在2008年3月委託編製的報告亦多處指明，公司的解釋「毫無根據」，亦未發現任何法律依據，以支持B公司為中金再生其中一名最大客戶的說法。

證監批無盡責核實客戶身分

證監會指出，雖然招商證券約2008年11月才成為中金再生的聯席保薦人，但負有進行盡職審查的獨立責任，認為如果招商證券以專業的懷疑態度審閱瑞銀及其他專業人士提供的審查文件，便會發現在哪些公司在關鍵時間與中金再生簽訂合約一事上，存在相互矛盾的問題。

證監另指出，瑞銀對中金再生的第三方付款的盡職審查不足，沒有對其供應商及客戶進行足夠的盡職審查。證監指出，瑞銀及招商證券曾面對面與部分中金再生客戶進行訪談，其餘則透過電話進行，但未有證據顯示該等訪談的地點，以及兩名保薦人有否採取任何行動去核實客戶身分。

上 / 下一篇新聞

李兆基退任恒地主席 今向股東告別 掌舵期間股價升30倍 兩子接棒任聯席主席
李兆基退任恒地主席 今向股東告別 掌舵期間股價升30倍 兩子接棒任聯席主席
爭奪美麗華 擊退「超人」李嘉誠
爭奪美麗華 擊退「超人」李嘉誠
「三劍俠」成立新鴻基成佳話 後自行創立恒地
「三劍俠」成立新鴻基成佳話 後自行創立恒地
9年抱7孫 向員工派5300萬利市
9年抱7孫 向員工派5300萬利市
天晉3A期特色戶實呎破3萬 貴絕將軍澳二手
天晉3A期特色戶實呎破3萬 貴絕將軍澳二手
太興周四招股 純利率勝翠華 招股價2.8至3.8元 集資近10億
太興周四招股 純利率勝翠華 招股價2.8至3.8元 集資近10億
翠華上周盈警 股價插一成
翠華上周盈警 股價插一成
港股再跌65點 「沽浪」歷來最長
港股再跌65點 「沽浪」歷來最長
港出口貨值連跌6月 港府：短期前景不明朗
港出口貨值連跌6月 港府：短期前景不明朗
旗下網站涉黃勒令整改 閱文瀉7%見上市新低
旗下網站涉黃勒令整改 閱文瀉7%見上市新低
渣打：貿戰影響開始在亞洲債市出現
渣打：貿戰影響開始在亞洲債市出現
煤氣：上市公司董事需提高ESG認識 指港交所「不是多做報告就是推廣」
煤氣：上市公司董事需提高ESG認識 指港交所「不是多做報告就是推廣」
港鐵最熱中 兩年發6項綠債
港鐵最熱中 兩年發6項綠債
啟思幼稚園股東萊蒙 副主席受查
啟思幼稚園股東萊蒙 副主席受查
華興資本：港資本市場未了解生科公司
華興資本：港資本市場未了解生科公司
接除牌通知 三愛健康瀉86%
接除牌通知 三愛健康瀉86%
快意佳士拿提議與雷諾合併 打造全球第三大車廠 涉2864億換股計劃
快意佳士拿提議與雷諾合併 打造全球第三大車廠 涉2864億換股計劃
歐盟反對美汽車配額計劃
歐盟反對美汽車配額計劃
限制外資買股 日本擴大範圍
限制外資買股 日本擴大範圍
比特幣升穿8900美元 1年新高
比特幣升穿8900美元 1年新高
結婚置業同步準備
結婚置業同步準備
張兆聰﹕估值近3年低位 內銀股中長線值博
張兆聰﹕估值近3年低位 內銀股中長線值博
李浩德﹕中美博弈 勇者勝
李浩德﹕中美博弈 勇者勝
金曹﹕貿戰升級 尋找穩定收息股
金曹﹕貿戰升級 尋找穩定收息股
技術取勝﹕中廣核有望上試2.2元
技術取勝﹕中廣核有望上試2.2元
劉思明﹕防守股或有時效性
劉思明﹕防守股或有時效性
周顯﹕打稀土戰 相關股應挫
周顯﹕打稀土戰 相關股應挫
先機環球Ned Naylor-Leyland：取代美元 黃金進大牛市
先機環球Ned Naylor-Leyland：取代美元 黃金進大牛市
湯文亮﹕如果美加 沒拘捕孟晚舟
湯文亮﹕如果美加 沒拘捕孟晚舟
四叔早部署 三大舊樓重建鞏固王國 可建共約180萬呎樓面 料市值400億
四叔早部署 三大舊樓重建鞏固王國 可建共約180萬呎樓面 料市值400億
話你知﹕坐擁4560萬呎農地 冠絕發展商
話你知﹕坐擁4560萬呎農地 冠絕發展商
首5月累沽1230伙 達去年全年八成
首5月累沽1230伙 達去年全年八成
MOUNT NICHOLSON 15號屋售9.2億
MOUNT NICHOLSON 15號屋售9.2億
尹柏權2.5億放售西洋菜南街舖
尹柏權2.5億放售西洋菜南街舖
天鑄車位再現600萬 半年兩易手炒高26%
天鑄車位再現600萬 半年兩易手炒高26%