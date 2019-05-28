經濟
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啟思幼稚園股東萊蒙 副主席受查

【明報專訊】近年進軍本港幼兒教育，並收購了「啟思幼稚園」和「啟思幼兒園」的內地發展商萊蒙（3688）爆出副主席涉嫌違紀。萊蒙昨日公布，根據雲南省紀委消息，公司非執董兼副主席許雷目前正接受紀律調查，但強調事件不會影響到公司日常業務營運及財務狀况。

涉嫌嚴重違紀違法 主動投案

萊蒙昨日收報1.81元，跌5.73%。資料顯示，不計入可換股債券，2015年入股萊蒙的國企雲南城投為公司大股東，雲南城投黨委書記兼主席許雷同年獲委任為萊蒙非執董兼副主席，上星期五（24日）雲南省紀委公告，許雷涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受紀律審查和監察調查；同日雲南城投亦證實許雷違紀，並指其已無法履行董事長職責，由總經理杜勝暫代履行董事長職責至公司另覓人選為止。

許雷的自首與雲南省委前書記秦光榮很大機會有關，秦光榮自1999年至2014年間掌政雲南，而許雷則於2003年起在雲南工作，兩人早有交集；本月9日秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，半個月後許雷便自首。

進一步的消息更指出，許雷與秦光榮的落馬源於華融賴小民案。秦光榮兒子秦嶺曾在華融系的華融投資（2277）任主席，去年4月賴小民落馬，同年11月，華融投資公布，秦嶺因「個人原因」辭任，由于猛接任為主席。官媒《人民日報》旗下《中國經濟周刊》早前引述消息人士指出，秦嶺數月前已被帶走調查，至於秦光榮遲遲才投案，是因為兒子被抓了，不得不自首。

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