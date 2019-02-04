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ESG潮流抬頭
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煤氣：上市公司董事需提高ESG認識 指港交所「不是多做報告就是推廣」

【明報專訊】港交所（0388）推出《環境、社會及管治報告（ESG）指引》諮詢，當中強調要提高董事局在推行ESG工作的參與度，強制公司作董事局聲明，陳述董事局對ESG工作的監管及檢討。中華煤氣（0003）首席財務總裁暨公司秘書何漢明接受本報訪問稱，儘管港交所將披露要求變成規定，董事局成員不明白ESG工作背後的價值，做再多的報告或披露亦難實際推動ESG的工作。

明報記者 陳惠恩

何漢明表示，ESG工作與可持續發展息息相關，同樣也是要「可持續（sustainable）」，公司管理層需要明白ESG工作並不是一次式，如不是以一個長期投放資源的心態進行，就沒有意義。他認為，港交所今次推出的諮詢文件，「其實沒有鼓勵（advocate）上市公司去做可持續發展（sustainability）」，指大部分上市公司董事不懂ESG工作的價值，並不熱中建立公司文化，自身亦不知如何去評估氣候變化為公司業務帶來的風險，結果極大機會會去尋求第三方的協助，但市場中又是否有足夠的專才亦是一個大問題。

應鼓勵上市公司做可持續發展

他稱，港交所不斷要求上市公司作強制要求，但事實「不是做得多報告就是推廣（promote）」，歸根究柢都是要公司董事局及管理層明白兼願意投放資源，團結公司各部門去建立整個文化，「由Environmental（環境）及Social（社會）各類活動，才可以逐漸去建立Governance（管冶）」。

安永：應加入更多部門合作

就公司需要鼓勵所有部門一齊參與有關ESG工作，安永氣候變化與可持續發展服務合伙人何智權亦表示贊成，認為上市公司應加入更多部門的合作，不止是由財務總監及投資者關係部門負責。

惟他認為，港交所的諮詢文件亦符合國際趨勢，為董事局在整件事上的角色及參與提供一個更清晰的指引。

港交所要求上市公司須在董事會聲明中披露如何識別有關風險及監察管理層的應對計劃。

何智權表示，做實際運作決定的是管理層，董事局只要有「基本認識就夠」，而且董事學會等專業團體亦有定時推出培訓，相信經過一段時間，本港市場對ESG的認識可加深。

港交所推網上培訓ESG

港交所今次推出諮詢文件的同時，亦刊發兩份ESG指引材料。一份是為時45分鐘的網上培訓，解釋董事會在ESG事宜的領導角色；另一份的更新版的常問問題，解釋ESG與《企業管治守則》的關係。

[ESG潮流抬頭]

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