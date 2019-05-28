渣打：貿戰影響開始在亞洲債市出現

今年亞洲債券發行額料續跌

嚴守敬表示，今年至今亞洲（日本除外）G3貨幣的債券發行宗數，按年上升14％至330宗，金額則按年升7％至1360億美元（約1.06萬億港元），但預測全年，可能較去年的2669億美元（約2.07萬億港元）有所下跌。由於去年的發行金額已按年下跌兩成，意味有機會連跌兩年。

下半年形勢較為保守的原因，主要有3個，首先是從發行人的角度看，去年下半年以來，內地政府鼓勵銀行增加對企業借貸，以致銀根充裕，不少大型企業傾向選擇銀行貸款，加上貿戰背景下，內地企業減少海外併購，外幣需求下降，因此今年以來較少見到國企和央企到境外發債。其次，今年到境外發債的內地企業以內房商為主，但在首4個月大幅發債後，約250億美元再融資需求已大致被滿足，今年餘下時間或會減少發債。

內企向銀行借貸 投資者趨揀擇

第三個原因則是從投資者角度而言，由於近數周金融市場波動，投資者變得「揀擇」，提高對息率的要求，不再像首4個月般非理性入市，因此預計債市會橫行。他表示，首4個月由於債券發行時一般都獲超購，以致上市後投資者在二手市場追買，但這情况在近日已較少見。