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旗下網站涉黃勒令整改 閱文瀉7%見上市新低

【明報專訊】騰訊（0700）前年分拆上市的內地電子閱讀和電子書出版集團閱文（0772）昨日股價急挫逾7%，見上市新低，事源閱文旗下兩大內地知名小說網站《起點中文網》及《晉江文學城》因內容涉黃，上星期一（20日）被上海網信辦公開勒令整改。

閱文昨日收報30.4元，跌7.32%。上周一上海市網信辦聯合上海市掃黃打非辦及上海市新聞出版局，點名批評閱文旗下《起點中文網》對於用戶發布違法違規信息未有盡到管理義務，傳播導向錯誤、低俗色情小說等問題，因此約談運營企業負責人，令其立即自查，全面深入整改，而整改期間，《起點中文網》部分欄目需要暫停更新。

部分小說暫停更新 甚至被下架

及至上星期四（23日），繼《起點中文網》之後，閱文持股50%的另一內地文學小說網站《晉江文學城》因涉嫌傳播淫穢信息，被北京市監管機構查處，網站同日發表整改聲明，並表示會進一步完善內控。

有內地網民更表示，閱文旗下兩大小說網站今次整改不止是暫停更新內容，站內大量小說作品還突然「屏蔽」或下架，甚至有作者帳號直接被封鎖，網民更戲稱事件為現代版「焚書坑儒」。

內地近年對廣播內容的限制日趨嚴厲，不單電影、電視劇題材多次被官方限制，嚴格監管之手更觸及網遊、手遊，現在還進一步伸至網絡文學，令以網上小說平台作為獨特經營生態的閱文日後前景蒙上陰影。

現價較招股價低逾四成

事實上，2017年下旬上市的閱文，當初借騰訊光環及新經濟概念而受到關注，以招股價上限的55元定價，上市之初更一度炒高一倍至110元高位，但之後便每下愈况，以昨日收市計，已比招股價累跌44.7%，比最高位更跌逾72%。

相關字詞﹕焚書坑儒 整改 掃黃打非 閱文

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