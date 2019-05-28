港出口貨值連跌6月 港府：短期前景不明朗

相比3月份進出口分別按年下跌0.1%和1.2%，4月份跌幅有所擴大。星展香港經濟師謝家曦表示，因為中美貿易戰持續發酵，中美佔本港的轉口比例最大，因此影響香港經濟外部環節的表現。

進口貨值跌5.5% 連跌5月

按地區分析，4月份輸往美國貨值下跌17%，往中國內地貨值跌1.3%。整體輸往亞洲區貨值下跌2.3%，上升的則是輸往新加坡和菲律賓，分別上升32.1%和28.3%。進口方面，大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，特別是韓國跌32.5%、台灣跌10.1%和美國跌6.0%。另外，來自內地的進口貨值亦下跌1.6%。

出口至美國貨值跌17%

按主要貨品分類，4月部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，當中「辦公室機器和自動資料處理儀器」按年下跌9.9%，「電動機械、儀器和用具及零件」的整體出口貨值則升1.5%。