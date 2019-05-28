港股再跌65點 「沽浪」歷來最長

大市沽空率連續9日高於15％

沽空比率較高的都集中在ETF，盈富基金（2800）的沽空金額最高，達17.45億元，沽空比率55％，佔整體大市沽空金額14.5％。多隻A股ETF的沽空比率均在60％以上，包括南方A50（2822）、安碩A50（2823）及華夏滬深300（3188），當中安碩A50的沽空比率更達到75％。

「淡友」同樣在期貨市場上佔優，期指結算前夕，昨日恒指及國指的未平倉合約分別高達151,586張及444,567張。第一上海首席策略師葉尚志稱，未平倉的以「淡友」居多，他們有機會待恒指跌至27,000點以下才願意「食糊」，所以未來幾日大市很可能再被質低。他認為，未平倉合約多的情况，與沽空率高企是同樣原因，一來有投資者短線做淡，二來長線投資者的對冲需求亦增加。而國指未平倉的張數遠多於恒指，亦反映市場較看淡中資股。

分析：淡友未平倉 大市料再被質低

恒指昨日最多跌248點至27,105點，午後曾經隨A股輕微倒升18點，但收市又倒跌65點至27,288點，國指跌43點至10402點，主板成交跌至738億元。大市午後曾經倒升，主要因騰訊曾經從低位反彈逾10元，但收市跌0.3％至323.8元，連跌8個交易日。該股歷來最長的連跌紀錄為10日，於去年10月做出。

德銀引述中生製藥（1177）管理層上調今年收入增長預測15％至20％，主要因肝炎藥物銷售較預期好，該股昨升6.4％，是表現最佳恒指成分股。另高盛料中國鐵塔（0788）今年受華為事件影響有限，該股昨升4.8％。