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太興周四招股 純利率勝翠華 招股價2.8至3.8元 集資近10億

【明報專訊】餐飲連鎖集團太興本周四開始招股，市場消息表示，每股招股價介乎2.8至3.8元，集資最多約10億元，每手1000股，預料入場費約3838元。野村發表報告指出，太興純利率僅次於本地餐廳股龍頭大快活（0052）、大家樂（0341）及合興集團（0047），與同為茶飲股翠華（1314）比較，其純利率更勝一籌（見圖）。通海證券發表報告指出，太興憑着其強勁品牌效應開拓客源，預料今年至2021年的純利及收入複合年均增長率，分別可達19.2%及14.2%。

明報記者 李哲毅

野村表示，太興正積極擴展餐廳網絡，加上現有餐廳穩定增長，預料太興估值約33億至41億元，今年市盈率約17至20倍，對比大家樂市盈率則約20.5倍，同時預計今年至2021年經調整的純利複合年均增長率可達27.3%。

野村：旗下品牌涵蓋不同餐飲 助增市佔率

除了太興外，集團擁有茶木、靠得住、敏華冰廳等品牌，野村表示，太興持有的9個品牌涵蓋不同餐飲種類，有助集團吸引顧客，提升市佔率。早前網上流傳太興的「自動拋鑊機」，野村表示，太興的食物工場採用自動化及標準化設置，包括製造叉燒醬料、煮雞機器及烤家禽焗爐等，有助集團確保食物質素及營運效率，類似模式可擴展至其他品牌。

另外，野村報告指，太興在香港營運126家分店，內地分店則有63家，僅次於營運內地吉野家的合興集團及大家樂。

通海證券：東莞工場為發展大灣區優勢

通海報告指，太興快速擴展分店，新店多數只須2至4個月即可收支平衡。另外，太興的自動化廚房設備及位於內地食物加工場，有助完成未來3年開店100間的目標，料經調整的營業利潤率今年可達7.9%，2021年可達8.2%。

通海提到，太興開店足跡遍布內地12個城市，集團正提升品牌及分店網絡覆蓋率，料太興會探索大灣區發展機會，以善用其位於東莞食物工場的優勢。

許繹彬：餐飲股首日掛牌多表現不俗

耀才證券（1428）行政總裁許繹彬認為，新股太興有望突圍而出，其盈利率表現不俗，在市况穩定下頗有可為。他又稱，過往經濟表現較差時，大家樂及維他奶（0345）等香港餐飲零售股反而受惠。他提到，以往餐飲股上市首日均表現不錯，雖然近期息口向上，散戶可以考慮現金認購，減低風險。

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