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天晉3A期特色戶實呎破3萬 貴絕將軍澳二手

【明報專訊】雖然中美貿易戰持續，但二手續現新高價成交，將軍澳天晉3A期有特色戶呎價突破3萬元，刷新區內二手住宅新高紀錄。

市場消息表示，將軍澳天晉3A期2B座高層B室連平台特色戶，實用1199方呎，連333方呎平台，以3650萬元易手，呎價30,442元，創將軍澳二手呎價新高；業主2014年2204.2萬元購入，現易手帳面賺1445.8萬元或約66%。

天晉凶宅同層戶1150萬易手

美聯分行營業經理林志堅稱，天晉1期1座高層E室，屬凶宅同層，實用617方呎，以1150萬元易手，較同類市價低約17%，據知，雲南富商、中炬集團總裁兼董事長朱景圖於2015年在同層單位跳樓輕生，成交單位原業主2011年以648.1萬元入市，帳面賺約501.9萬元或77%。

沙田區亦連錄新高價成交，富嘉花園2座低層B室，新近以自由市場價730萬元易手，實用484方呎，成交呎價15,083元，打破區內居屋新高呎價紀錄。原業主則於2002年以129萬元（已補地價）購入，帳面賺601萬或約4.7倍。

另外，中原資深區域營業董事黎宗文稱，富豪花園帝皇閣高層A室，實用465方呎，以728萬元易手，呎價約15,656元，創屋苑呎價新高。原業主於2014年以403萬購入上址，帳面獲利325萬元或約81%。世紀21奇豐區域經理周淑萍指碧濤花園金蘭閣高層B室，實用764方呎，以1072萬元易手，呎價約14,031元，呎價創屋苑新高。原業主於2010年以488萬元入市，帳面賺約584萬或近1.2倍。此外，大埔鹿茵山莊亦錄新高成交，市場消息指屋苑雙號屋以8600萬元易手，實用2908方呎，連3819方呎花園，實呎29,574元，料創屋苑呎價新高。

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