9年抱7孫 向員工派5300萬利市

四叔在抱得「第一名孫」後曾笑言，最好「三年抱兩、六年抱四」，兩名兒子李家傑、李家誠似收到指示努力造人。李家誠與徐子淇在2009年再添一名女兒李晞兒，不過當時四叔就以「金融海嘯要居安思危」而未有派利市。

事隔一年，2010年四叔長子李家傑在美國找來代母產子，更為四叔一下子添三名男孫。雖然事件惹來不少爭議，但無減四叔抱孫喜悅，當時恒地發布、四叔抱着三名「金叵羅」笑到「見牙唔見眼」，又幫三名男孫改名智信、智仁、智勇，抱孫相堪稱經典。

當時四叔開心得宣布向恒地直屬員工派利市1300萬元及向仁安醫院捐款2000萬元，藉3300萬元帶出「生生不盡」的吉祥意頭。四叔想「生生不盡」，幼子李家誠就最戮力，他和徐子淇先後2011年及2015年再為四叔添兩名男金孫李俊熹及李建熹，四叔分別向員工派萬元利市，各花1500萬元。

四叔在9年為7名孫兒孫女豪花達5300萬元向恒地員工派利市外，他亦為「七小福」的安樂窩花盡心思，在2010年斥18億元向中建集團許世勳家族購下山頂白加道35號，打造家族大宅，變相每日弄孫為樂亦不需奔波。