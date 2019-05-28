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四叔退休
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「三劍俠」成立新鴻基成佳話 後自行創立恒地

【明報專訊】人稱「四叔」的恒基地產主席李兆基，他事業傳奇的開端，便是在1963年聯同已故好友郭得勝及馮景禧，創辦新鴻基企業（即新鴻基地產前身），從此以後，「三劍俠」的稱號在香港地產界不脛而走，其後三人亦各自創立自己的生意王國；多年後縱使兩名好友已逝，四叔亦曾在自傳中表達懷念之情。

在創辦新鴻基企業之前，「三劍俠」早於1958年和另外5名友人，創辦永業公司從事地產建築業務。但是還是隨後由「三劍俠」另行創辦的新鴻基企業，最具成就，亦存續最久。「新鴻基」品牌的「基」字，其實源自李兆基的名字最後一字。三人後來各自有自己的事業，李兆基自行創立恒基地產（0012）成為本港最大地產商之一；郭得勝更因為參與發展新界沙田新城市廣場，令實力得以大幅壯大；馮景禧旗下新鴻基公司，亦因為與當時全球最大投行美林聯手合作而名震香港股壇。不過三人合作創辦新鴻基企業的歲月，還是最叫李兆基懷念，他在自傳中曾提到，每當他的座駕駛過灣仔並見到冠上新鴻基標誌的建築時，不時會讓他感觸，並且懷念兩名已故好友郭得勝及馮景禧。

任新地非執行董事兼副主席達47年

李兆基本身亦屬長情之人，老友郭得勝去世後，他出任新鴻基地產（0016）非執行董事兼副主席至今，長達47年，為郭得勝照顧他的後人家眷，在郭氏三兄弟出現紛爭的數年間，他亦一直扮演重要角色。即使在馮景禧離世多年，他亦在馮氏創辦的新鴻基公司擔任非執行董事兼副主席職務多年，直到馮家於1996年將新鴻基公司出售為止。如今香港股市內，李兆基創辦的恒基地產（0012）及他有份參與成立的新地，繼續分佔兩大藍籌席位，無人不曉。

[四叔退休]

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