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四叔退休
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爭奪美麗華 擊退「超人」李嘉誠

【明報專訊】自古有云「商場如戰場」，作為香港少數頂級商界巨人，恒基地產（0012）主席李兆基除與已故郭德勝及馮景禧拍檔之外，和已故新世界發展（0017）主席鄭裕彤亦交好，反而少為人知的是四叔曾與長和系創辦人李嘉誠直接交鋒，並憑「人情牌」拗手瓜擊倒「超人」奪得美麗華（0071）控股權。

香港商界在1970年代起，開始進入華資富豪主導的年代，李嘉誠、李兆基、鄭裕彤等華資富豪同期先後崛起，三人早於1981年合作，聯同友好郭得勝旗下的新鴻基地產（0016），合作發展沙田第一城大型項目。三人更於1984年聯手進軍海外，於新加坡聯同其他華資富豪合作開發新加坡新達城，在1988年聯手參與狙擊老牌英資怡和旗下的置地公司，收集多達8%股權，逼令怡和高價購回三人手上的置地股份，到1990年三人進軍加拿大溫哥華，開發萬博豪園。合作項目一個接一個。1990年代初，李嘉誠及李兆基共同開發半山「嘉兆臺」，以各人名字中間各取一字為樓盤命名，以證兩人友誼。

曾合作開發半山嘉兆臺 進軍海外地產

但是到1993年在美麗華收購一役，李嘉誠與李兆基兩個變成對頭，李兆基在向美麗華創辦人楊志雲夫人保證不會將公司「拆骨」，以及讓楊家長子楊秉正繼續「打骰」下，最終取得美麗華逾三成股權。雖然李嘉誠聯同中信泰富一方提高價格收購，最終未能如願取得逾五成股權，因此未能夠奪得美麗華股權。但是在2008年東亞銀行（0023）遭遇金融海嘯影響並觸發擠提事件後，李嘉誠及李兆基又各自入市購入東亞股份，以示支持。李嘉誠及李兆基兩人雖然在商場上較量，但是在大事當前，仍然共同支持有需要的商界友好。

[四叔退休]

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