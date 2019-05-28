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四叔退休
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李兆基退任恒地主席 今向股東告別 掌舵期間股價升30倍 兩子接棒任聯席主席

【明報專訊】恒基地產（0012）昨正式公布，集團主席「四叔」李兆基將於今日股東會後，退任主席兼總經理職務，由他兩名兒子李家傑及李家誠取代，出任集團聯席主席兼總經理職務，由於四叔仍有一年董事任期，他將會留任執行董事，與以林高演為首的一眾老臣子輔助兩子接任。四叔主理恒地上市38年間，計及紅股、派息及股價上升等因素合算，由1981年跟隨「四叔」投資恒地至今，回報較當年投資最少升值30倍。

明報記者 陳偉燊、方楚茵

根據公告，李兆基只會留任執行董事，並退任提名委員會主席及薪酬委員會成員職務，其中提名委員會主席職務將由獨立非執行董事胡經昌接手，李家傑、李家誠及另一名獨董歐肇基則會同時獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員。

四叔只留任執董 料林高演扮演重要輔助角色

雖然四叔仍會留任執董，但預期任期屆滿、即一年後亦將會全面引退，因此現時董事局內年資最長、被視為四叔左右手的副主席林高演，將會扮演重要的輔助角色，與其餘老臣子協助李家傑及李家誠接班。事實上，四叔早在多年前已定下「李家傑管內地事務、李家誠掌香港業務」的基本架構，估計四叔退任後，兩人亦會循相同路向接手。

李兆基在任內，恒地由一家上市公司，演變成系內共7家公司，包括恒地、恒基發展（0097）、煤氣（0003）、港華燃氣（1083）、香港小輪（0050）、美麗華（0071）及陽光房地產（0435），其中恒地及煤氣更已晉身市值千億級企業，並長踞大藍籌兩席位多年。截至昨日，他控制7家公司總市值達5593.13億元，單是他直接控制的恒地72.82%計，市值高達1567.25億元。

2013年起每年度十送一紅股

在恒地由1981年上市至今，在「四叔」主理下，該集團連年盈利及派息，同時自2013年起開始每年度十送一紅股，合共多達7次，為少數大藍籌連年送紅股。在派息方面，連同過去已送出6次紅股後再進一步派息合算，股東每股所得的總現金股息回報高達44.98元。相比恒地上市價4元，回報超過10.2倍。

另經過過去6次送紅股後，每股平均獲發紅股平均達0.77股，按昨日收市價48.9元，所得紅股價值亦達37.73元，相比當年上市價回報亦超過8.4倍。同時，該股在撇除紅股及派息等因素，股價比當年招股價亦大升11.2倍。從投資的總回報計算，在恒地上市時投資所得回報，升值最少29.8倍。這未計算利用股息再投資後的回報率。

[四叔退休]

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