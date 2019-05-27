吼人幣短期受壓 捕捉較佳息率 專家料中央維穩「保7」 大跌機會微

撰文：李凱茵

人民幣兌美元經過去年急跌過後，今年年初開始重拾升勢。不過，當美國總統特朗普於5月初突然宣布對2000億美元中國進口商品徵收25%關稅後，人民幣兌每美元匯價瞬即下跌至6.9水平，令市場擔憂人民幣會否跌破7算水平，繼而引發恐慌，導致更急的跌勢。

陳鳳翔：中央阻跌勢手法多 料波幅可控

城市大學工商管理碩士課程協助主任陳鳳翔認為，不需因為持有人民幣而擔心，因為人民幣匯率大跌未見得對中國有利，反而維持穩定才是中央政府樂見的情况。鑑於人民幣非完全開放貨幣，中國政府有效控制人民幣匯率的手法多的是，故此波幅當在可控範圍之內。

交通銀行香港分行環球金融市場部首席經濟及策略師羅家聰亦認為，既然中央官員表明不願見人民幣兌美元跌破7算，那麼政府就會致力維持人民幣穩定，並預計未來數周甚至數個月內，都不會有大波動。

維穩手段管理經濟 中方未必是輸家

一般預計中美貿易戰為持久戰事，短期難望解決，擔心人民幣匯率長遠走勢受到影響。陳鳳翔就認為，中國以維持穩定的手段去管理經濟，較其他自由發展的國家有效率得多，帶來相當巨大的發展潛力，與美國長遠的角力下，未必會成為最終輸家。中國在維穩的大原則底下，貨幣走勢的穩定會構成相當大的心理因素，故此相信政府在這方面會不遺餘力，確保人民幣在相對穩定的波幅中發展。根據以往的走勢，年初和年底比較的上升或下跌波幅，只要不超過5%，都會被視為穩定發展。如根據此數據推斷，目前的跌幅已經差不多，即使跌穿7算，只要全年跌幅不多於半成，都不需要過分擔憂。

觀乎美國過往打擊經濟發展有力威脅其世界一哥地位國家的手段，陳鳳翔相信今次美國亦不會輕易放手。縱使相信中國有力維持人民幣穩定，相信在社會氣氛和中美貿易戰的消息影響下難免會有波動。不過，只要中國政府政權未受威脅，致力控制人民幣匯率穩定的大方向都不會有所改變。

羅家聰：短期人幣美元變動不大

羅家聰就認為，中美貿易戰陰霾，不會為短期或未來數個月的人民幣、美元或港元匯價帶來大影響。至於應該持有哪種貨幣，可以根據貨幣息率決定。一般沒有大幅變動的情況之下，通常以美元息口較高，但如能吼中人民幣突然出現較大的跌幅，就有機會捕捉到較理想的息率。

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