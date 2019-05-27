經濟
二手放大鏡

香港地產

下一篇 上一篇

河畔花園實呎重上2萬關

【明報專訊】中美貿易戰持續拉鋸，市場氣氛受到影響，沙田河畔花園本月截至22日，暫僅錄一宗成交，實呎20454元，成交量屬屋苑今年以來新低。不過，近月樓市回調，屋苑平均實呎自去年7月後，再次衝破2萬元。

明報記者 張允亭

河畔花園去年7月平均實呎曾高見20534元，創屋苑最高紀錄。美聯高級分區營業經理陸學恩表示，河畔花園本月成交為B座高層8室，實用面積242方呎，原則屬兩房間隔，以495萬元成交，實呎20454元。陸稱，河畔花園現時盤源短缺，放盤量僅得20個，加上屋苑近月成交價有上升趨勢，令二手業主叫價更進取，普遍開價已較上月高出5%，令本月屋苑交投回落。

林憶蓮1269萬購太古城兩房則王

龍頭屋苑鰂魚涌太古城近期錄得不少名人買賣個案。土地註冊處顯示，太古城興安閣中層D室，實用面積583方呎，兩房則王間隔，本月初以1269.3萬元售出，實呎21771元，登記買家為林憶蓮（Lam Yi Lin），與歌星林憶蓮同名，料為同一人。原業主早於1995年以272萬元買入，持貨24年，帳面賺997.3萬元或3.6倍。

海怡半島實呎逼2.3萬破頂

另外，鴨脷洲海怡半島有3房戶的成交呎價創屋苑標準戶新高。據土地註冊處資料顯示，海怡半島21座極低層G室，實用面積886方呎，新近以2030萬元售出，實呎22912元，成交呎價創屋苑標準戶新高。原業主2011年5月以839萬購入，持貨8年，帳面獲利1191萬元，單位升值約1.4倍。

啟德花園實呎高見1.5萬

居屋方面，九龍東及新界北居屋分別錄得呎價創新高成交。土地註冊處資料顯示，黃大仙居屋啟德花園1座中層F室，實用面積554方呎，屬兩房間隔，新近以833萬元已補地價易手，實呎15036元，呎價創屋苑新高。原業主2012年5月371萬元(已補地價)購入，持貨7年，帳面獲利462萬元，單位升值約1.2倍。另世紀21分行經理陳桂新表示，粉嶺雍盛苑A座中層22室，實用面積211方呎，採開放式間隔，新近以310萬元已補地價易手，實呎14692元，成交呎價創屋苑新高。原業主於2013年8月以167萬元（已補地價）購入該單位，帳面獲利143萬元或86%。

[二手放大鏡]

相關字詞﹕海怡半島 太古城 啟德花園 河畔花園

上 / 下一篇新聞

羅兵咸：冀金管局投資ESG帶動市場 國際未有通用標準 市場主要憂「漂綠」
羅兵咸：冀金管局投資ESG帶動市場 國際未有通用標準 市場主要憂「漂綠」
港交所諮詢硬性規定刊發ESG報告
港交所諮詢硬性規定刊發ESG報告
未有發牌或專業資格要求 顧問公司收費參差
未有發牌或專業資格要求 顧問公司收費參差
復星入主3季後戰歐霸盃 狼隊：非純粹「燒錢」買球員
復星入主3季後戰歐霸盃 狼隊：非純粹「燒錢」買球員
青訓增球隊實力更成商機
青訓增球隊實力更成商機
貝萊德賽思：經濟差息口低 吼穩定派息資產
貝萊德賽思：經濟差息口低 吼穩定派息資產
經濟增長帶動規模 看好中國印度國債
經濟增長帶動規模 看好中國印度國債
瑞銀趙子儀：貿戰或致美蕭條 超配中美長債
瑞銀趙子儀：貿戰或致美蕭條 超配中美長債
4萬創300億半導體大企業 林師龐：企業領袖不一定是最聰明
4萬創300億半導體大企業 林師龐：企業領袖不一定是最聰明
近年創業氣氛好轉 可藉大灣區拓市場
近年創業氣氛好轉 可藉大灣區拓市場
新創建：大灣區難購新道路項目
新創建：大灣區難購新道路項目
安盛醫療網絡進內地 首家納港大深圳醫院
安盛醫療網絡進內地 首家納港大深圳醫院
投資者教育不足 德美利：港散戶慣「坐死盤」
投資者教育不足 德美利：港散戶慣「坐死盤」
興華港口：貿戰對業務影響不大
興華港口：貿戰對業務影響不大
張兆聰﹕業績有驚喜 換入美團
張兆聰﹕業績有驚喜 換入美團
環球數據前瞻
環球數據前瞻
劉思明：延投資周期 中移購18161
劉思明：延投資周期 中移購18161
張兆聰﹕華能受惠減稅煤價跌
張兆聰﹕華能受惠減稅煤價跌
蔡金強﹕悲劇股票從業員
蔡金強﹕悲劇股票從業員
劉宇亮﹕投資內地房託 要考慮人民幣波幅
劉宇亮﹕投資內地房託 要考慮人民幣波幅
潘啓才﹕股巿虛幣樓巿和投資者開玩笑
潘啓才﹕股巿虛幣樓巿和投資者開玩笑
李聲揚﹕港日韓三地 韓股較優
李聲揚﹕港日韓三地 韓股較優
謝偉銓﹕檢視「綜合發展區」政策 加快釋放土地
謝偉銓﹕檢視「綜合發展區」政策 加快釋放土地
陳政生﹕日清食品跌市顯抗逆力
陳政生﹕日清食品跌市顯抗逆力
黃德几﹕醫思醫療盈喜 候5.4元吸納
黃德几﹕醫思醫療盈喜 候5.4元吸納
許繹彬：遭美圍剿 科技相關板塊勿沾手
許繹彬：遭美圍剿 科技相關板塊勿沾手
暑假前購家居保 外遊更安心 留意家中貴重物品須額外申報
暑假前購家居保 外遊更安心 留意家中貴重物品須額外申報
陸振輝：自願醫保 值得退休族小心研究
陸振輝：自願醫保 值得退休族小心研究
陳增濤：當Chassagne和Puligny 在Montrachet碰撞
陳增濤：當Chassagne和Puligny 在Montrachet碰撞
謝紹榮：秋官效應6月見真章
謝紹榮：秋官效應6月見真章
科技戰下 買半導體逆向ETF
科技戰下 買半導體逆向ETF
陸振球﹕「磚頭民族」與「金融民族」的碰撞
陸振球﹕「磚頭民族」與「金融民族」的碰撞
林少陽﹕太興擬上巿 餐飲業不易為
林少陽﹕太興擬上巿 餐飲業不易為
技術取勝：中電升穿下降軌
技術取勝：中電升穿下降軌
看圖析市：恒指28430點之下做淡
看圖析市：恒指28430點之下做淡
潘迪藍：特朗普的精密計算
潘迪藍：特朗普的精密計算
李順威：股市指數未全反映貿戰
李順威：股市指數未全反映貿戰
劉思明﹕博反彈要識得落車
劉思明﹕博反彈要識得落車
何啟聰：資金博反彈 騰訊購17202
何啟聰：資金博反彈 騰訊購17202
港交所硬淨 留意Call 18834
港交所硬淨 留意Call 18834
美團績後受捧 留意購26451
美團績後受捧 留意購26451
周顯﹕股市如電影業 中型市場皆萎縮
周顯﹕股市如電影業 中型市場皆萎縮
何國良﹕「黑波少白波多」 嚴控注碼極重要
何國良﹕「黑波少白波多」 嚴控注碼極重要
何濼生﹕應對經濟戰 長痛不如短痛
何濼生﹕應對經濟戰 長痛不如短痛
王弼﹕美國會否制裁內銀？
王弼﹕美國會否制裁內銀？
曾淵滄﹕長線任何時候也可買避險股
曾淵滄﹕長線任何時候也可買避險股
湯文亮：樓市是不落太陽？
湯文亮：樓市是不落太陽？
陳永傑：居屋巿場破頂又見樓王
陳永傑：居屋巿場破頂又見樓王
廖偉強：樓市變化令人添壓力
廖偉強：樓市變化令人添壓力
布少明：貿戰影響如「打疫苗」
布少明：貿戰影響如「打疫苗」
李志成：貿戰惡化 二手仍有上升空間
李志成：貿戰惡化 二手仍有上升空間
郭思治．推介股份：港鐵（0066）
郭思治．推介股份：港鐵（0066）
歐宸銘．推介股份：冠君產業（2778）
歐宸銘．推介股份：冠君產業（2778）
李嘉廉．推介股份：中國財險（2328）
李嘉廉．推介股份：中國財險（2328）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：約翰遜對歐洲殺傷力比貿戰更甚
盧楚仁：約翰遜對歐洲殺傷力比貿戰更甚
龐寶林：新債王再預言美衰退
龐寶林：新債王再預言美衰退
活化工廈變身過渡房屋零申請 投資者：5年後發展存疑 難控成本
活化工廈變身過渡房屋零申請 投資者：5年後發展存疑 難控成本
世邦魏理仕陳錦平：低收入家庭難繳市值租金
世邦魏理仕陳錦平：低收入家庭難繳市值租金
裕景興業干諾道西舊樓申強拍
裕景興業干諾道西舊樓申強拍
淘大2房794萬 兩月兩破頂
淘大2房794萬 兩月兩破頂
新盤周末沽53伙 近3月新低
新盤周末沽53伙 近3月新低
內地生1.7萬合租金禧兩房
內地生1.7萬合租金禧兩房
翠雅山千呎大戶飽覽市景
翠雅山千呎大戶飽覽市景
吼人幣短期受壓 捕捉較佳息率 專家料中央維穩「保7」 大跌機會微
吼人幣短期受壓 捕捉較佳息率 專家料中央維穩「保7」 大跌機會微