河畔花園實呎重上2萬關

明報記者 張允亭

河畔花園去年7月平均實呎曾高見20534元，創屋苑最高紀錄。美聯高級分區營業經理陸學恩表示，河畔花園本月成交為B座高層8室，實用面積242方呎，原則屬兩房間隔，以495萬元成交，實呎20454元。陸稱，河畔花園現時盤源短缺，放盤量僅得20個，加上屋苑近月成交價有上升趨勢，令二手業主叫價更進取，普遍開價已較上月高出5%，令本月屋苑交投回落。

林憶蓮1269萬購太古城兩房則王

龍頭屋苑鰂魚涌太古城近期錄得不少名人買賣個案。土地註冊處顯示，太古城興安閣中層D室，實用面積583方呎，兩房則王間隔，本月初以1269.3萬元售出，實呎21771元，登記買家為林憶蓮（Lam Yi Lin），與歌星林憶蓮同名，料為同一人。原業主早於1995年以272萬元買入，持貨24年，帳面賺997.3萬元或3.6倍。

海怡半島實呎逼2.3萬破頂

另外，鴨脷洲海怡半島有3房戶的成交呎價創屋苑標準戶新高。據土地註冊處資料顯示，海怡半島21座極低層G室，實用面積886方呎，新近以2030萬元售出，實呎22912元，成交呎價創屋苑標準戶新高。原業主2011年5月以839萬購入，持貨8年，帳面獲利1191萬元，單位升值約1.4倍。

啟德花園實呎高見1.5萬

居屋方面，九龍東及新界北居屋分別錄得呎價創新高成交。土地註冊處資料顯示，黃大仙居屋啟德花園1座中層F室，實用面積554方呎，屬兩房間隔，新近以833萬元已補地價易手，實呎15036元，呎價創屋苑新高。原業主2012年5月371萬元(已補地價)購入，持貨7年，帳面獲利462萬元，單位升值約1.2倍。另世紀21分行經理陳桂新表示，粉嶺雍盛苑A座中層22室，實用面積211方呎，採開放式間隔，新近以310萬元已補地價易手，實呎14692元，成交呎價創屋苑新高。原業主於2013年8月以167萬元（已補地價）購入該單位，帳面獲利143萬元或86%。

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