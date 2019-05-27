翠雅山千呎大戶飽覽市景

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

翠雅山整個項目坐北向南， 3座住宅大廈採「V形」排列建築設計，配合地勢較高的優點，加上毗鄰住宅密度低，令屋苑的私隱度提高。項目的單位實用面積介乎1352至2496方呎，提供的間隔由1房至4房，其中第一座及第三座分別只設有4伙和3伙，可供買家購入整幢大廈，更可向發展商為該幢大廈提議命名。

提供35伙低密度住宅

發展商早前開放4個現樓連裝修示範單位，包括2房1套間隔、實用面積1675方呎的2座23室。單位客廳以現代時尚風格設計，家具及佈置使用深淺色作對比，配合梳化前方的隱藏式電視收納櫃，及後方與牆身看齊的木製書架，令室內空間感提升。飯廳放置一張六人方形餐桌，並設有植物牆面裝飾，亦成為室內空間的一個視覺亮點。廚房內連接儲物室及廁所，品牌家電齊備。

罕有「三露台」設計

單位特色之一是罕有「三露台」設計，分別於客廳、飯廳及主人睡房，實用面積合共191方呎，該設計使住客享有三面市區景觀，增加室內光線。單位的浴室內連接桑拿房，主人浴室備有雙面盆，並設有浴缸和淋浴間。

另一個示範單位為2座7室，實用面積1499方呎，2房2套間隔，以工業風格為設計主題，家具及佈置用色以黑、白、灰色為主，配合室內暖黃燈光，烘托出柔和氣氛。另一特色是客廳對出設有實用面積達509方呎的前庭，可擺放戶外餐桌及燒烤爐，連接廚房及兩個睡房。

主人套房空間寬敞

主人睡房以長方形開則，放置雙人大牀後仍可三邊上落牀；主人浴室設有金屬水管作工業風格裝潢。設計師將另一個睡房打造成起居室，改以趟摺屏風分隔房內浴室，變成開放式設計。單位採「車位直達門前」概念，住戶在客廳推門出去即達停車場。

會所設施方面，設有宴會廳、健身室及19米長的戶外泳池等。不過，項目位處九龍半山，周邊欠缺民生商店及食肆，而且對外的公共交通工具選擇亦不多。

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