新盤周末沽53伙 近3月新低

柏蔚山高層6938萬 實呎4.5萬雙破頂

新地（0016）元朗PARK YOHO Napoli昨沽9伙，為過去周末錄得最多成交的新盤。此外，會德豐（0020）發展的將軍澳南SAVANNAH，以及宏安地產（1243）油塘曦臺則各售3伙。

雖然一手交投淡靜，但仍不乏高價成交。新世界（0017）旗下已屆現樓的北角柏蔚山，昨日接連沽出兩伙4房戶，單日套現1.7億元。其中3座32樓A室，實用面積1537方呎，以6938.4萬元成交，實呎45,142元，成交價及呎價同創項目新高。屋苑另一宗成交為3座26樓A室，實用面積1537方呎，以5820.3萬元沽出，實呎37,868元。另外，項目開售至今，已累售540伙，佔可售單位接近九成，套現逾127億元。

傲瀧天台特色戶售4381萬

同系清水灣傲瀧沽出1伙天台特色戶，單位為12座7樓A室，屬4房雙套間隔，實用面積1841方呎，連1399方呎特大私人天台，成交價達4381.6萬元，實呎23,800元。傲瀧累沽602伙，佔全盤近九成，連同車位銷售，共套現逾164億元。