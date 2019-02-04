淘大2房794萬 兩月兩破頂

淘大花園成交價於兩個月內兩度破頂。利嘉閣助理分區經理鮑允中表示，淘大花園R座中層2室，實用面積460方呎，屬2房間隔，單位外望山景，以793.5萬元成交，成交價創屋苑新高，實呎17,250元。原業主2011年以320萬元購入單位，持貨8年，帳面獲利473.5萬元或1.5倍。事實上，屋苑R座中層2室於今年3月底以785萬元售出，當時創屋苑成交價新高紀錄，惟紀錄僅維持約兩個月，屋苑成交價紀錄再被推升逾1%。

龍譽首宗二手 實呎31163元

啟德新盤龍譽於上月起陸續入伙之際，新近錄得屋苑首宗二手成交。中原資深營業經理陳智欣表示，龍譽2B座高層F室，實用面積860方呎，屬3房1套連儲物室間隔， 新近以2680萬元易手，實呎31,163元，呎價屬屋苑同類型單位新高。原業主2018年以2319萬元一手購入單位，持貨僅1年，帳面獲利約16%。不過，由於未滿額外印花稅（SSD）鬆綁期，需支付10%辣稅，涉及268萬元，扣除稅款後，原業主帳面仍獲利93萬元或約4%。

SAVANNAH一房額印鬆綁 3年升值六成

此外，將軍澳南SAVANNAH再錄得1房戶成交價創新高。美聯分行營業經理林志堅表示， SAVANNAH 2A座高層F室，實用面積310方呎，屬1房間隔，新近以635萬元獲承接，成交價創屋苑1房戶新高，實呎20,484元。原業主於2016年5月以400萬元一手買入，持貨剛滿3年，SSD鬆綁後易手，帳面獲利235萬元或逾58%。

另外，十大屋苑交投仍處低位。中原統計，十大屋苑在過去周末共錄7宗成交，其中鰂魚涌康怡花園、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊錄得零成交，其餘7個屋苑則各錄1宗成交。美聯分行統計，周末十大屋苑共錄6宗成交，較上周末的10宗跌約40%，並見15周新低。