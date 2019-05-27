世邦魏理仕陳錦平：低收入家庭難繳市值租金

陳錦平又稱，新一輪活化工廈政策鼓勵業主改裝，將工廈加入非工業用途，如較受歡迎的寫字樓、零售及酒店等，雖然當中10%樓面需要劃作政府要求特定用途，但改裝工廈所花費的時間較少，料受業主歡迎。至於業主若選擇將整幢工廈重建，可增加20%發展地積比率，陳錦平指，雖然增加額外樓面，業主或要費時跟政府磋商補地價，但這能提高項目發展彈性，成為推動工廈重建的一個誘因。對於投資者而言，這是一項正面措施，預計可進一步帶動舊工廈買賣。世邦魏理仕香港顧問及交易服務–工業及物流部資深董事黎尚文表示，數據中心需求殷切，預計亦是業主考慮重建方案之一。

料今年工廈租金橫行或微升

對於工廈市場今年走向，黎尚文表示，活化工廈計劃於2010年首次推出時，政府共接獲248個申請，目前已釋放逾2000萬方呎樓面；另一邊廂，網購發展日漸成熟，科技、電訊、中央廚房等行業對工廈的需求亦日漸增長，故工廈的空置率少於5%，預計工廈租金今年橫行或有約5%的升幅。