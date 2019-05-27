活化工廈變身過渡房屋零申請 投資者：5年後發展存疑 難控成本

明報記者 甘潔瑩

就新一輪活化工廈計劃申請，本報曾向地政總署查詢，該署回覆指，2018年施政報告公布的新一輪活化工廈計劃涵蓋6項措施（見表），當中4項分別為重建、整幢改裝、擴闊緩衝樓層的准許用途，以及改裝以提供過渡性房屋，需向地政總署申請。到目前為止，該署接獲2宗重建的申請，同時已就5宗有關重建的規劃申請及1宗有關整幢改裝的規劃申請向規劃署提供意見，即至今尚未接獲改裝作過渡房屋的申請。

鄧耀昇轉軚不支持

資深投資者鄧成波孻仔鄧耀昇，旗下陞域集團於首輪活化計劃中共遞交20個申請，當中19個獲批，尚餘1個申請尚待處理文件，可謂積極參與活化工廈。過去鄧耀昇極力支持改裝工廈作過渡房屋，但他接受本報訪問時表示，這發展方向是他獻計給政府，因他發現公屋申請宗數高逾20萬個，若將工廈改作過渡房屋，市場定能消化一批排隊輪候公屋的申請人，認為「做得過」，一個工廈能改裝為600至900個房間，能有效協助政府增加房屋供應。

不過，在新一輪活化工廈計劃中，有關工廈改作過渡房屋的措施，除租期不超過5年外，亦未有提及5年後的發展方案，鄧耀昇表示，「曾建議政府批出過渡房屋許可之時，同時批出酒店發展的申請，好讓過渡房屋租期完結後，可保留有關設施作經營酒店之用，但政府未有回應這個建議。」正因為過渡房屋租期完結後的發展存疑，亦不能確定改裝成本能否在租期內回本，令發展風險增加，故在新一輪活化工廈申請中未有選擇此發展方案，但整體而言，是次活化工廈措施屬多元化和具彈性。鄧又透露，是次計劃遞交約10個申請，目前正預備相關文件，對於申請數目較首輪計劃大減一半，他不諱言，物流業對倉庫需求大，出租工廈亦屬不錯的投資。

麒豐資本：補地價磋商時間較長

另一工廈投資者麒豐資本，其共同創辦人洪英偉亦稱，過渡房屋方案租期僅5年，難以控制及計算成本。對於其他的措施，他認為有部分細節不夠清晰，如整幢改裝項目，當中有10%樓面須作政府要求的特定用途，但未有具體說明特定用途；重建工廈能予以增加地積比率，但當中需要補地價，與政府磋商補地價的時間可能很長，從而增加發展成本。雖然如此，但麒豐資本仍會物色合適發展的工廈項目。