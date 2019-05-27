李志成：貿戰惡化 二手仍有上升空間

統計顯示，本月截至5月21日二手住宅錄3429宗註冊，涉及註冊金額錄約291.66億元，按月分別減少約8.2%及約3.4%。當中價值1000萬元以上物業本月至今錄673宗註冊，按月的642宗增加約4.8%；涉及註冊金額約131.88億元，按月約123億元增加約7.2%。

市場上有小部分買家見貿戰升溫，會採取觀望態度，暫不作入市決定，所以二手市場本月成交量略見放緩。但價值千萬元以上的物業較受追捧，可見有不少買家對後市有信心，加快步伐買磚頭保值。

去年貿易戰爆發，樓市僅回調5個月，今年初迅速回勇，現時貿易戰的消息已被市場逐漸消化，影響逐漸降低，而樓市在低息環境有望持續，短期內房屋供應不足，但住屋需求強勁下，暫難見樓市有回調空間，不少業主對後市抱正面心態，叫價強硬，而近期盤源持續短缺，不少買家不願錯過優質單位，願意高追，故仍見不少二手屋苑及居屋屢錄新高價成交。

居屋揀樓後 購買力釋放

另一邊廂，新居屋於上周四（23日）開始派表，首日派約3.3萬份，屬兩年來最搶手。6居屋屋苑共逾4800伙將於本月30日開始接受申請，其中「樓王」冠德苑位處何文田豪宅地段，鄰近何文田站交通方便，料市民反應熱烈，受新居屋推售影響，預計會凍結部分二手細價樓市場購買力，但由於合資格申請居屋及白居二的買家為數不多，對市場未會構成太大影響，料待該期居屋揀樓後，購買力得以釋放。

香港置業行政總裁

[李志成]