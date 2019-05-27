布少明：貿戰影響如「打疫苗」

【明報專訊】受中美貿易戰陰霾困擾，環球股市似乎受牽連而明顯波動。然而，本港樓市氣氛依然熾熱，細單位是目前搶手貨，作為市場焦點的新一輪「居屋六合彩」，熱爆市場屬預期之內，實際申請數目亦定必破盡紀錄，惠及樓市延續熱燙氣氛。同時，由於二手市場盤源匱乏，不少買家仍然追價入市，市場屢見破頂成交，短期樓市勢將延續「量穩價升」的局面。
有市場人士認為，貿戰會拖累樓市氣氛，樓價大有可能由升轉跌，筆者不太同意有關說法。首先，今次貿戰的風波對香港樓市的影響，有如大家熟悉的「打疫苗」一樣，回顧上一次的貿戰爭拗於去年底發生，當時的情况有如第一次注射疫苗，普遍投資者、業主和用家均不知所措，部分業主或投資者急急劈價沽貨離場，令樓價於短期內急跌一成，明顯形響甚大。但最近貿戰「風雲再起」，普羅大眾已有貿戰「免疫力」，買賣雙方均視中美爭拗為新常態，因此樓價非但沒有應聲下跌，反而有逆升破頂之勢。
據美聯租金走勢圖顯示，4月以實用面積計算私人住宅平均呎租37.34元，按月升近1%，創半年新高，反映租金走勢仍向上。租金堅挺，樓價高企理所當然，樓價由升轉跌機會相對不大。
說回樓市現况，在細價樓帶動下，豪宅板塊強勢起動，大有追落後之勢。在中細價樓在近月持續向上後，近期豪宅氣氛轉趨活躍，除頻現大額交投外，新盤特色豪宅戶屢獲承接，有於年前推出的豪宅盤亦重新上載樓書，冀搶佔豪宅起動的購買力。香港寸金尺土，優質豪宅供應罕有需求大，突顯其投資價值。個人認為，豪宅市場有可能是刺激樓價再破高位催化劑，大家宜細心留意此板塊交投及價格變化。