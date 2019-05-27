布少明：貿戰影響如「打疫苗」

有市場人士認為，貿戰會拖累樓市氣氛，樓價大有可能由升轉跌，筆者不太同意有關說法。首先，今次貿戰的風波對香港樓市的影響，有如大家熟悉的「打疫苗」一樣，回顧上一次的貿戰爭拗於去年底發生，當時的情况有如第一次注射疫苗，普遍投資者、業主和用家均不知所措，部分業主或投資者急急劈價沽貨離場，令樓價於短期內急跌一成，明顯形響甚大。但最近貿戰「風雲再起」，普羅大眾已有貿戰「免疫力」，買賣雙方均視中美爭拗為新常態，因此樓價非但沒有應聲下跌，反而有逆升破頂之勢。

據美聯租金走勢圖顯示，4月以實用面積計算私人住宅平均呎租37.34元，按月升近1%，創半年新高，反映租金走勢仍向上。租金堅挺，樓價高企理所當然，樓價由升轉跌機會相對不大。

說回樓市現况，在細價樓帶動下，豪宅板塊強勢起動，大有追落後之勢。在中細價樓在近月持續向上後，近期豪宅氣氛轉趨活躍，除頻現大額交投外，新盤特色豪宅戶屢獲承接，有於年前推出的豪宅盤亦重新上載樓書，冀搶佔豪宅起動的購買力。香港寸金尺土，優質豪宅供應罕有需求大，突顯其投資價值。個人認為，豪宅市場有可能是刺激樓價再破高位催化劑，大家宜細心留意此板塊交投及價格變化。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]