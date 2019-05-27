廖偉強：樓市變化令人添壓力

購置物業是人生大事之一，當中的財富升值固然愉快，相反，財富的貶值會令人情緒低落；原本是人生樂事，反而將樂事變為壓力。筆者在地產代理這個行業閱人無數，見證無數人生病的原因，歸納為以下三點：壓力、抑鬱及暴躁。

筆者最近讀了一些關於疾病的文章，分享的醫學專家證實了一些疾病，如癌症、糖尿病及高血壓等，其中原因之一都是來自於壓力；只要能夠經常放鬆心情面對一切，很多的疾病都能迎刃而解。

筆者明白箇中道理，雖然經常面對繁忙的工作壓力，但都懂得如何放鬆心情，輕鬆面對，才能管理好自己的團隊，同時，亦喜歡定時去旅遊放鬆心情。最近筆者去了日本大阪，這次旅遊令筆者加深體會到中國經濟高速增長對世界市場的影響。以往筆者去日本旅遊，都要懂得幾句日語傍身，但今天日本旅遊區大部分商店都有聘用懂普通話的員工，原本日本井井有條的秩序及緩慢的節奏，已被中國遊客的文化影響，變成不一樣的日本了！

最近中美貿易戰延伸至科技層面，相信美國已經察覺中國強大的崛起，美國為了保護自己一哥的地位之外，更加要保障自己國家未來經濟地位，所以，中美這場貿易戰着實難以避免。影響所及的是，香港樓市亦會出現過山車的效應；大家要有心理準備，不必為短暫的樓價變化而產生恐懼，影響心情並造成壓力，始終身體健康才是我們最寶貴的財富。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]