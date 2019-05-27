陳永傑：居屋巿場破頂又見樓王

中美貿易戰招來招往，全球投資市場的股市、匯市、金市以至債市大亂，港股恒生指數也曾失守28000點。逆市中，本港住宅樓市成交量下降，但樓價普遍企穩，表現相當硬朗。二手居屋公屋持續有成交，居屋更頻頻破頂，居屋樓王頻現，走勢比預期出色。

樓市有優秀表現，估計與市民對居住的需求有關。因為在不明朗形勢之下，投資可免則免，所以，股民沽貨離開股市作壁上觀是可以理解的。貿易戰牽涉到不少本港科技、工業及貿易等行業，又不知影響程度深淺，暫時離場是合適做法。

趁樓市調整入市 買樓勝租樓

但居住是實際需求，一般離不開買樓或租樓兩種解決方式。只要本身工作崗位無大問題，供樓與租樓每月開支相差不大，只要付出首期，買樓後不需再交一世租，將來還擁有物業業權。

市民明白到買樓與租樓的優劣，又知道港府在土地供應方面中短期沒有什麼突破能力，明日大嶼以至棕地及農地是遠水救不了近火，倒不如趁着樓市因貿易戰爆發而價格膠着，不必大幅追價買樓，入市價可能比較相宜。

貿易戰儘管令中港美經濟前景蒙上陰影，只要財力能及，還是趁着樓市調整入市買樓比較租樓划算。在市場氣氛逆境中，居屋能夠頻頻破頂出現樓王，並非無理的。在土地及房屋供應短缺之下，今天不買明天將會更貴。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]