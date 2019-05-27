湯文亮：樓市是不落太陽？

所以，政府每一個議案要通過立法局都會很困難，因為泛民議員抱着凡是政府贊成的，我們必須反對的態度，這就是毛澤東思想，雖然毛澤東話凡是敵人贊成的，我們必須反對，泛民議員又何嘗不是以敵人的心態對待政府。

任何因素都被演繹成利好樓市

我雖然對毛澤東思想有多少認識，但一定及不上一般樓市評論員，尤其是樓價指數制定人，他們可以將任何不利因素演繹為樓市上升動力，以利息為例，低息當然有利樓市上升，倘若加息，代表經濟蓬勃，樓市亦應該上升，股市向好，樓市上升是極之正常，股市下跌，樓市將會成為投資者避難所，會繼續上升，樓市是一個不落的太陽。

樓市急劇變化 傳媒代理齊噤聲

中美貿易戰惡化，而且在短期內看不到有解決的迹象，評論員應該對樓市發出警告，叫打算買樓的人小心一些，或者延後買樓決定，而非話中美貿易戰對樓市影響輕微，我夠膽講，如果中美貿易戰持續至年底，樓價起碼比現在跌一成，如果不是影響樓市的利好因素還有很多，樓價是不止跌一成。老實說，如果中美貿易戰不是急劇轉壞，在供應不足，需求強大的情况下，我亦睇好今年樓市會繼續上升，而事實上中美貿易戰已經令樓市出現了急劇變化，新樓銷售除了大幅下降之外，亦有大約160宗撻訂個案，二手樓亦不例外，不過，不少傳媒報道是「上下其手」，對創新高就大大聲講，撻訂個案就提都唔提，令人覺得樓市充滿了毛澤東思想，是一個不落的太陽。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]