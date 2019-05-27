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曾淵滄 滄海明珠

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曾淵滄﹕長線任何時候也可買避險股

【明報專訊】去年全年恒指大跌，但是，有好些被稱為避險股的逆市向上，我也應該是最早建議大家轉買避險股的人之一。現在，中美貿易戰再升級，於是資金又再湧向避險股，多隻避險股股價飛漲，再創新高。

但是，對不少小投資者而言，他們面對的問題有二﹕一是手上有一大堆非避險股，是今年4月份才以高價買入的，真不捨得賣掉換避險股；二是他們也感到避險股股價似乎炒得太高了，去年逆市向上，他們已經覺得貴，現在再繼續向上破頂，那就更加貴，買不下。

百分百本地業務 不受貿戰影響

我認為，避險股之所以有避險的價值，最重要的理由是這類股票與中美貿易戰完全沒關係，這些企業做的是百分百本地的生意，不出口美國，這些企業不是高科技股，不依賴美國提供的科技，不會面對什麼封殺行動，也無從封殺。更重要的是，這些避險股實際上全是優質股，是值得長期持有的，不論有沒有中美貿易戰，避險股的業績都是長期向好，其中像中電（0002）、港燈（2638）更是得到特區政府保證其利潤，是屬於不論有沒有貿易戰都應該持有的股票。

此外，像港鐵（0066）這類壟斷企業，又有發展地鐵站上蓋的專利，也肯定是應該長期持有的，只應增持而不沽售的股，甚至應該是長期以股代息地收股不收錢，不斷累積，領展（0823）也是從上市至今，我從沒有停止推薦過的股票。

遇股災時更應趁低增持 對冲非避險股

既然避險股是屬於應該長期持有的股，是每個人的投資組合中必備的股票，從長期投資角度來看，沒有所謂高價、低價的分別，因為如果你打算持有這些股票10年、20年，甚至30年，目前的高價在10年、20年，又或30年後都將是低價。

過去，領展也有過一口氣股價下跌20%的經歷。但是，捱過去了就沒事，又創新高了，這類優質股在真正股災時股價也會下跌，無法避險，但是也不該賣掉，更應該趁低價增持，在目前這種非熊非牛的亂局時，是應該當機立斷做决定。以避險股為主，最理想當然是手上仍有現金，以增持避險股來平衡手上一大堆非避險股所帶來的壓力。

當然，把非避險股全部賣掉也有風險，這種風險是賣了以後，可能將來沒有機會以更低的價格買回。理由是當你賣了手上的股票以後，股價再跌你除了慶幸自己已經賣掉之外，並不敢趁低價買回，直到有一天，股價回升，高過自己售出價後才後悔。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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