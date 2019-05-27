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王弼﹕美國會否制裁內銀？

【明報專訊】中美所謂的貿易戰，本欄一早斷言，貿易戰只是表象，深層次矛盾，是中美兩國已經掉進了修昔底德陷阱。提出修昔底德陷阱的哈佛教授Graham Allison，在其著作《Destined for War》說中美兩國可以避過該陷阱，王弼認為只是該教授夠「滑頭」，一如特朗普「一切都可以談」的鬼佬式虛偽。中美兩國意識形態之巨大鴻溝，絕對不可能叫華盛頓鋪着紅地氈完全不反擊，就讓北京坐上世界盟主寶座。如果由貿易戰發展到中美冷戰，最後能分出勝負，解決了「誰當大佬」的問題，避免實體戰的爆發，這實在已是人類之福！所以，王弼不會天真地認為中美不會爆發冷戰，但對中美能避免實體戰爭的爆發（或只以小型軍事衝突作結），還是樂觀的。

但我重申，王弼從來沒有預測中美之爭最後誰勝誰負，因為我沒有水晶球，我預測的，只是中美必然爆發大型經濟戰、冷戰，所以，就算上周侵叔重申「相信」貿易戰很快便接近解決，甚至說解禁華為可以是談判的一部分，我的解讀是，侵叔的說話一定沒錯，因為雖然一邊他說華為是一家（對美國）很危險的企業，但他沒說的是，只要北京按美國一向的要求，取消對華為或所有國企的補貼，華為的危險性自然消除，制裁華為和貿易戰亦自然終止。

命令或變法令 侵叔下台華為不解禁

可是，北京會按華盛頓要求取消對所有國企的補貼嗎？大家實在不應對侵叔「相信貿易戰很快結束」過分解讀。不過，在過去4個月不斷散播假新聞的很多主流傳媒，把侵叔的說話大做文章，上周五又把美股托住，這種事情，見怪不怪。

目前華盛頓對北京的封鎖，由貿易延伸到科技範疇，雖說侵叔是旗手，但對北京的外交政策，他還算是一位鴿派，因為美國國會，才是北京政策的終極鷹派！在侵叔簽下行政命令制裁華為後不久，國會已經提案，要把他的行政命令變成法律，意味就算侵叔下台，白宮易手民主黨，制裁華為仍會延續！按以往的經驗，該法案獲得兩黨聯手支持通過的機會極大。

據一位曾準確預測英國脫歐、特朗普上台、貿易戰和美國制裁華為的高人透露，美國的封鎖，可能由最初的貿易、到現時的科技、下一波很可能延伸至金融領域。其實過去幾個月，美國握有部分內銀違反聯合國制裁伊朗和朝鮮的證據消息不時流出。

美握有內銀違伊朗制裁證據

王弼當然不希望美國會祭出制裁內銀這一招，因為引起的震盪非同小可，而北京可能作出的反制，也只會令中美關係不斷惡化，美國制裁內銀這一招，是金融核武，應該不會胡亂發動，千萬不要發生才好！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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